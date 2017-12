Schwimmen 9677 Bahnen fürs neue Domizil Beim Spendenmarathon zugunsten des neuen Domizils der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ wagten sich erfreulich viele Teilnehmer für den guten Zweck ins Wasser.

Ins Wasser ging´s beim Spendenmarathon der DLRG am Dienstag im Meißner Wellenspiel. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

102 Teilnehmer sind am Dienstag im Meißner „Wellenspiel“ etliche Bahnen geschwommen.

Meißen. Insgesamt 102 Teilnehmer – der älteste 64, die jüngsten 5 Jahre alt – sind am Dienstag im Meißner „Wellenspiel“ insgesamt sagenhafte 9 677 Bahnen geschwommen. Beim Spendenmarathon zugunsten des neuen Domizils der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ wagten sich erfreulich viele Teilnehmer für den guten Zweck ins Wasser. So kam auch eine stolze Spendensumme zusammen: 7 340 Euro. Um im kommenden Jahr die Niederlassung von der Niederauer Straße auf das Areal nahe der Leipziger Straße in Meißen verlegen zu können, ist die DLRG aber weiterhin auf Hilfe angewiesen. Wer das Anliegen unterstützen möchte, kann sich per Mail melden: geschaeftsstelle@dlrg-meissen.de

