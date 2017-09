95 Prozent der Kinder können schwimmen Die Stadtverwaltung glaubt auch ohne statistische Erhebung daran, das fast alle Zittauer Kinder schwimmen können. Der Schwimmunterricht in der Schule bleibt dennoch wichtig.

Laut Angaben der Stadtverwaltung Zittau brauchen 95 Prozent der Kinder keinen Rettungsring beim Schwimmen. © dpa

Zittau. Etwa 95 Prozent der Zittauer Kinder können schwimmen. Davon geht die Stadtverwaltung aus. Allerdings gebe es keine verwertbaren statistischen Erfassungen dazu, teilte Rathaussprecher Kai Grebasch nach einer Anfrage von Rainer Harbarth (Linke) mit. Der Stadtrat hatte sich nach Medienberichten, dass deutschlandweit viele Menschen nicht schwimmen können, Sorgen gemacht. „Im Deutschlandtrend spielt zweifellos eine Rolle, ob Schwimmen überhaupt angeboten werden kann und wird“, teilte Grebasch mit und verweist darauf, dass es nicht überall Schwimmhallen gibt und einigen Städten und Gemeinden das Geld fehlt, um Schwimmunterricht anzubieten. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Schwimmunterricht für alle Schüler der 2. Klassen angeboten und durchgeführt werden kann“, so Grebasch.

Trotzdem verlieren einige, die das Schwimmen schlecht gelernt haben und privat kaum schwimmen, die Fähigkeit wieder. „Deshalb ist der Schwimmunterricht in der Oberschul-Klassenstufe 6 eine dringend erforderliche Auffrischung und Festigung“, so Grebasch. „Auch dies wird in Zittau vorbildlich umgesetzt.“ (SZ/tm)

