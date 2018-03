95 Minuten ohne Strom Das Stromnetz der Stadt Zittau ist in der Nacht von Sonntag zum Montag zeitweise ausgefallen. Eine Ursache wurde auch gefunden.

Zittau. In der Nacht vom Sonntag zum Montag ist es um 1.14 Uhr im Stromnetz der Stadt Zittau zu Spannungsschwankungen und einer partiellen Versorgungsunterbrechung gekommen. Das meldeten die Zittauer Stadtwerke am Montag. Von der Unterbrechung waren sieben Trafostationen einschließlich der daran angeschlossenen Netzkunden betroffen. Der Kurzschluss eines Erdkabels zwischen der Umspannstation an der Buswendeschleife Löbauer Straße und der Umspannstation Hasenberg war die Ursache. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke konnte die Störung innerhalb von 95 Minuten beseitigen, erklärte Markus Jeschke, Netzingenieur Stromnetz bei den Stadtwerken. Das Unternehmen bittet um Verständnis. (mh)

