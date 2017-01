93 Wohnungen für Obdachlose gefunden Vor allem alleinstehende Männer wenden sich an die Notfallhilfe. Die kann nicht immer eine schnelle Lösung anbieten.

1 117 Hilfesuchende wandten sich im vergangenen Jahr an die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie auf der Mohnstraße. Die meisten von ihnen waren alleinstehende Männer im Alter zwischen 21 und 40 Jahren. Viele davon hatten beim ersten Beratungsgespräch keine Arbeit. Nur ein Drittel der Ratsuchenden waren Frauen. Ihr Anteil sank im Vergleich zum Jahr 2015 um fast acht Prozent.

Über die Hälfte der Hilfesuchenden, genau 59 Prozent, kam erst zur Beratung, als die Wohnung bereits weg war. Fast ein Viertel stand zu dem Zeitpunkt kurz davor, die Behausung zu verlieren. Möglicherweise kamen viele auch deshalb so spät, weil über die Hälfte der Betroffenen zunächst eine Übernachtungsmöglichkeit bei Bekannten fand. Die Wohnungsnotfallhilfe konnte 2016 in 93 Fällen eine neue Wohnung vermitteln. Sie half außerdem 125 Männern und Frauen, ihre Wohnung zu behalten. 49 Personen wurden in vorübergehenden Unterkünften untergebracht. Und nicht zuletzt gelang es den Mitarbeitern der Diakonie auch, für 429 Menschen das zukünftige Einkommen zu sichern.

Die Zahl der registrierten Wohnungslosen ist in Dresden zwischen 2005 und 2015 von 188 auf 292 gestiegen. Mitte Dezember 2016 lebten 363 Personen in Unterkünften. Die Stadt stellt 375 Plätze für Wohnungslose zur Verfügung. (SZ/kh)

