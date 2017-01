93 neue Bootsliegeplätze am Hafen Klitten Die 90 Meter langen Stege sollen bis zum Saisonstart fertig sein. Bisher gibt es eine Warteliste bei der Gemeinde Boxberg.

Voll belegt war in der vergangenen Saison der Hafen Klitten am Bärwalder See. Für Wasserliegeplätze gab es eine Warteliste. © Archivfoto: André Schulze

Die Schwimmsteganlage im Hafen Klitten wird in diesem Jahr erweitert. 93 neue Wasserliegeplätze sowie ein Funktionsgebäude entstehen. Diese Nachricht stammt aus der SZ vom 19. Januar 2016. Anfang dieser Woche hat der Boxberger Bürgermeister wieder mitgeteilt, dass die Schwimmsteganlage im Klittener Hafen am Bärwalder See wachsen soll – und zwar bis zum Beginn der Wassersportsaison.

Das ist ein durchweg realistisches Ziel, vorausgesetzt, dass tatsächlich auch der Auftrag für die beiden neuen 90 Meter langen Stege vergeben wird. Das ist nicht Aufgabe der Mitarbeiter aus der Boxberger Gemeindeverwaltung. Bauherr ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, kurz LMBV. Der Bergbausanierer plant auch das Projekt, das den Hafen um 93 Liegeplätze für Segelboote und Motorboote erweitern wird. Mit zehn Prozent der Kosten ist auch die Gemeinde Boxberg an dem Bauvorhaben beteiligt. Die profitiert natürlich davon, wenn die Wünsche nach Liegeplätzen erfüllt werden können. Bisher gibt es eine Warteliste. Boxbergs Bürgermeister Achim Junker ist überzeugt, dass mit der Inbetriebnahme der neuen Schwimmstege alle Wünsche von Bootseignern erfüllt werden können. „Im ersten Jahr werden wir den Bedarf auf alle Fälle decken können“, sagt er der SZ auf Nachfrage. Darauf hofft auch Unternehmer Steven Hanko aus Uhyst. Er hatte im vergangenen Jahr nur für eins seiner zwei Mietboote einen Liegeplatz bekommen. Für die Entwicklung des Tourismus am Bärwalder See seien die zusätzlichen Liegeplätze wichtig, so der Uhyster.

Die Gemeinde Boxberg nimmt ab sofort Anträge auf Liegeplätze entgegen. Formulare dafür finden sich auf der Internetseite der Gemeinde Boxberg/Oberlausitz. Wer bereits einen Vertrag mit der Gemeinde diesbezüglich hat, muss nichts unternehmen, er bekommt noch im Januar eine Rechnung. Ist diese bezahlt, wird der Vertrag für die Dauer der Wassersportsaison 2017 automatisch verlängert, teilt die Gemeinde mit.

Neuigkeiten gibt es auch zu dem Funktionsgebäude, das die Gemeinde auf dem Hauptsteg am Klittener Hafen errichten lassen will. Auf einem kleinen Ponton entsteht ein eingeschossiges Gebäude in Leichtmetallbauweise mit einer Terrasse, Toiletten, Duschräumen, einem Aufenthaltsraum und einem Büro, in dem künftig der Hafenmeister arbeiten soll. Einen Bescheid der Landesdirektion zu dem Projekt gibt es mittlerweile, so der Bürgermeister und nennt als Termin für die Umsetzung den 30. September 2017.

