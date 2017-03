9 000 Euro statt ein Prozent Routinemäßig trifft sich Pegida am Montagabend in Dresden, diesmal auf dem Altmarkt. Als Gastredner fungiert Philip Stein von der 1-Prozent-Bewegung. Mobilisiert er viele Fans, schafft „Prokopfgeldspende“ die 9 000-Euro-Marke.

Immer wieder montags: das Spenden der Lämmer.

Seit Tagen werben die sogenannten „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ für ihr nächstes Treffen am Montagabend auf dem Altmarkt in Dresden. Als Gastredner soll Philip Stein zu den Pegidisten sprechen.

Dessen nationalistische 1-Prozent-Bewegung verfolgt unter anderem das Ziel, dass sich ein Prozent der Bundesbürger öffentlich wehrt gegen die vermeintliche „Flüchtlingsinvasion“ und „Asylkatastrophe“ sowie die „Abschaffung Deutschlands“.

So hofft der Verein mit Sitz in Oybin bei Görlitz auf 5 000 in einer Stadt wie Dresden, die über 500 000 Einwohner zählt. Eine interaktive Karte auf der Homepage des Vereins listet bereits die bundesweiten Sympathisanten. Tatsächlich existiert bereits die Gruppe „Dresden 5k“, die sich in der „Hauptstadt des Widerstandes“ positioniert gegen „Meinungsdiktatur“ und „Politikversagen“.

Bei den vergangenen Pegida-Versammlungen wirkte es jedoch eher so, als müssten die Spaziergänger froh sein, wenn sie wenigstens ein Promille der Dresdner zum montäglichen Rundlauf samt Fahnenschwenken und Parolen-Rufen animieren konnten. Denn die meisten Besucher von Bachmann und Däbritz stammen weiterhin aus dem Umland. Darauf deuten mitgebrachte Schilder und die Kennzeichen der in der Nähe der Demos geparkten Autos hin.

Das wiederum interessiert die Initiative „Prokopfgelspende“ nur marginal, denn für sie zählt weiterhin jeder Spaziergänger als potenzielles Kleinvieh, das im Laufe der Zeit sprichwörtlich jede Menge geldwerten Mist gemacht hat. Unterstützer der Initiative geben ganz nach Gusto einen beliebigen Centbetrag pro Pegidisten und spenden das Geld einer karitativen Einrichtung nach Wahl.

Das Projekt startete Ende November und neun Pegida-Spaziergänge sowie ein Weihnachtssingen später summieren sich die eingeworbenen Spenden nach eigenen Angaben auf 8 899,70 Euro. Nach dem heutigen Abend könnte die 9 000-Euro-Marke fallen.

Und sollte der 1-Prozent-Verein die stetig sinkende Spaziergängerzahl gar stoppen oder umkehren, könnten sich die bisher knapp zwanzig Hilfsorganisationen über weitere Zuwendungen aus Dresden freuen, während die Initiative die 10 000-Euro-Marke anpeilt. Die Studentengruppe „Durchgezählt“ wird auch diesen Montag wieder valide Daten liefern. (szo)

