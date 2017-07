9 000 Besucher verabschieden den guten Zauberer Die Organisatoren zogen eine zufriedene Bilanz der diesjährigen Schwarzkollmer Krabatfestspiele.

Viele stimmungsvolle Szenen gab es bei den diesjährigen Krabatfestspielen in Schwarkollm. © Wolfgang Wittchen

Nun sind auch die Krabatfestspiele des Jahrgangs 2017 Geschichte und auf dem Gelände der Schwarzkollmer Krabatmühle ist großes Ein- und Aufräumen angesagt. Am vergangenen Sonntag ging die letzte Open-Air-Veranstaltung über die Naturbühne. Sie beendete mit dieser sechsten Inszenierung den ersten Zyklus der „Krabat-Saga“. Die Festspielleitung von der Agentur 0351 in Freital zeigte sich zufrieden mit dem Ausgang der Festspiele – auch, wenn die Wetterbedingungen zum Teil widrig für Darsteller, Helfer und Zuschauer waren und die Premiere erstmals regelrecht ins Wasser fiel, sie später aber vor vollen Rängen nachgeholt wurde.

9 000 Besucher sahen bei den 15 Aufführungen die Geschichte „Krabat – Am Kreuzweg des Schicksals“. „Das Publikum, bundesweit herbei geströmt – soweit es Tickets am 8. August des vergangenen Jahres erwerben konnte –, war von den Aufführungen begeistert“, so das Fazit des künstlerischen Leiters Peter Siebecke. Mit stehendem Applaus und Bravo-Rufen sei die „Energieleistung“ der über 80 Amateur-Darsteller, die bei diesem Spektakel Tag für Tag mitwirkten, und die tiefe, gefühlvoll getragene Spielweise der neun Schauspieler sowie die neuen Songs, der Ideenreichtum und die Originalität der Inszenierung belohnt worden.

Auch aus Sicht der Verantwortlichen vor Ort sind die Krabatfestspiele sehr gut gelaufen, war auf Nachfrage von Tobias Zschieschick, Geschäftsführer der Krabatmühle Schwarzkollm, zu erfahren. Er bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei allen Statisten und den Helfern hinter den Kulissen. „Diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich und geht weit über das normale Ehrenamt hinaus.“ Es sei aber zu spüren, dass diese Arbeit die Gemeinschaft der Schwarzkollmer festige.

Wann der Kartenvorverkauf für die nächsten Festspiele in Schwarzkollm beginnt, steht noch nicht fest.

