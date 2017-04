900 Teilnehmer bei Pulse of Europe

Dresden liebt Frankreich – mit diesen Worten haben am Sonntagnachmittag in Dresden rund 900 Menschen für die europäische Einheit und gegen EU-feindliche Strömungen demonstriert. Am Tag der ersten Etappe der Präsidentschaftwahl in Frankreich schickten die Teilnehmer von „Pulse of Europe“ vor der Frauenkirche und vor der Semperoper eine eindeutige Botschaft in das Nachbarland. In der vergangenen Woche kamen etwa 400 Menschen zu der Demonstration auf den Neumarkt. (SZ/sr)

