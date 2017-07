900 Kilometer für den Frieden Friedensaktivisten aus Erlangen machen Station in Gohrisch. Auf ihrem Weg nach Norditalien wollen Sie auf ein vergessenes Naziverbrechen aufmerksam machen.

Gohrisch/Cumiana. Die aller zwei Jahre stattfindende Friedensfahrt mit Radlern aus Erlangen und dem italienischen Cumiana bei Turin führt in diesem Jahr durch Gohrisch. Manfred Kirscher vom Erlanger Bündnis für den Frieden teilte mit, dass die Route diesmal von Berlin nach Erlangen führt. Die 30 Fahrer erreichen auf ihrer Reise am 10. Juli voraussichtlich am späten Nachmittag Gohrisch. Dort werden Sie im Parkhotel Margaretenhof nächtigen. Am nächsten Morgen fahren sie weiter nach Dresden.

Die Radler bewältigen auf ihrer Fahrt insgesamt 865 Kilometer und rund 8 000 Meter Höhenunterschied. Bisher fand die Friedensfahrt siebenmal statt, immer auf verschiedenen Routen. Die Fahrt ist Teil der Friedens- und Aufarbeitungsarbeit zwischen Erlangen und Cumiana. Die begann nachdem bekannt wurde, dass ein SS-Offizier jahrelang unbehelligt in Erlangen lebte, der 1944 mit einer SS-Einheit 51 unbewaffnete Personen in der norditalienischen Stadt Cumiana erschossen hatte. Bevor er verurteilt werden konnte, starb er im Jahr 2000. (SZ/kk)

