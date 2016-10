Rollkunstlauf 90 Starter beim 14. Zschopautalpokal Heimischer Wettkampf für Kriebsteiner: Rollsportler aus fünf Bundesländern haben sich in Waldheim getroffen.

Die Kriebsteinerin Emily Zimmermann ließ sich Steigerungsmöglichkeiten für das kommende Jahr. Diesmal konnte sie sich nach einem Punktabzug aufgrund eines technischen Fehlers nicht im Vorderfeld platzieren. © Dietmar Thomas

Da hat es in der Waldheimer „Werner-Melzer-Stadtsporthalle“ richtig gebrummt. Knapp 90 Rollsporttalente aus mehreren Bundesländern trafen sich in Waldheim, um beim 14. Zschopautalpokal ihre Kräfte zu messen.

In verschiedenen Klassen stellten unter anderem auch die Sportlerinnen und Sportler des einheimischen Kriebsteiner Rollsportclubs 1961 und des SV Motor Hainichen ihr Können unter Beweis. Sophie Reißig und Markus Ullrich (Hainichen) belegten in ihren Gruppen jeweils den dritten Platz. Eine Silbermedaille gab es für Eric Scharf, die Kriebsteiner vertrat.

Über den ersten Platz im Paarlauf sowie in den jeweiligen Einzelkategorien durften sich die Kriebsteiner Leonie Leuschner und Sebastian Pfeifer freuen. Mit guten Ergebnissen konnten sich aber auch die anderen Sportlerinnen und Sportler der beiden mittelsächsischen Vereine im Mittelfeld des großen Teilnehmerfeldes platzieren.

Den Abschluss des Wettkampfes bildete ein siebenter Platz für den SV Motor Hainichen und der fünfte Platz für den Kriebsteiner Rollsportclub in der Mannschaftswertung. Tagesgesamtsieger der teilnehmenden Mannschaften wurde der Postsportverein Dresden.

Ute Müller, Vorstandsvorsitzende des Kriebsteiner RC, freute sich am Ende des Wettkampftages über eine durchweg positive Resonanz sämtlicher Teilnehmer, die auch gern nächstes Jahr zum 15. Zschopautalpokal anreisen möchten. „Die auswärtigen Vereine haben sich allesamt positiv geäußert. Schade ist, dass unsere Spitzenläufer in ihren Klassen allein laufen müssen. Sportlich herausragende Leistungen waren deshalb nicht zu verzeichnen“, sagte Müller und fügte an: „Schön ist aber, dass sich unsere Breitensportler auch mal dem eigenen Publikum vorstellen konnten, das natürlich vor allem aus Eltern und Großeltern bestand.“ (DA/tfa/dwe)

