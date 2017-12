90 Sekunden bis zur Ortsumfahrung Bischofswerda hat seit Mittwoch einen Kreisverkehr und eine neue Straße. Die SZ machte einen Fahrtest.

Der Kreisverkehr an der Neustädter Straße in Bischofswerda wurde am Mittwoch für den Verkehr freigegeben. Es gibt drei Abzweigungen: von und nach Bischofswerda Süd, in Richtung Polizeikreuzung und zum verlängerten Drebnitzer Weg. Dieser führt geradewegs zur Ortsumfahrung. © Steffen Unger

Bischofswerda. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr werden die Absperrungen abgebaut. Freie Fahrt auf dem Kreisverkehr und dem um 180 Meter verlängerten Drebnitzer Weg. Die zunächst beste Nachricht: Nach monatelanger Sperrung der Neustädter Straße und einer Umleitung über die Süßmilchstraße kann man jetzt wieder auf kurzem Weg zwischen dem Stadtteil Süd und der Innenstadt fahren.

Mit Blick auf eine kurze Anbindung, nämlich von Bischofswerda Süd an die Ortsumfahrung, wurde vor Jahren die Verlängerung des Drebnitzer Weges, quasi als Zubringer zur Umgehungsstraße, geplant. Was die neue Straße der Stadtentwicklung, insbesondere südlich der Bahnlinie, bringt, wird man wohl erst in einigen Jahren zuverlässig sagen können. Doch was hat Otto Normalverbraucher schon jetzt von der neuen Trasse? Die SZ ging auf Testfahrt.

Diese beginnt auf dem Kreisverkehr. Schnell geht es auf der neuen Straße westwärts. Trotzdem ist es ratsam, vor der Süßmilchstraße den Fuß vom Gaspedal zu nehmen – sicherheitshalber, sollte einer trotz Warnungen die vor einigen Tagen geänderte Vorfahrtsregelung auf der Kreuzung noch nicht wahrgenommen haben.

Drei Minuten für drei Kilometer

Weiter geht es auf dem Drebnitzer Weg stadtauswärts bis zur Umgehungsstraße. Wir erreichen sie vom Kreisverkehr aus, nach 90 Sekunden. Noch einmal so lange brauchen wir bei freier Strecke auf der Ortsumfahrung bis zum Abzweig B 6. In der Summe drei Minuten für drei Kilometer. Auf der gleichen Strecke zurück zum Kreisverkehr sind es fast vier Minuten. Der Grund: Auf der Ortsumfahrung vor uns fährt ein Lastzug und vor dem ein Moped. Überholen bei Gegenverkehr unmöglich.

Man kann natürlich auch die bisherige Strecke fahren – von der Neustädter über die Stolpener und Beethovenstraße zur B 6 und von dort weiter bis zur Auffahrt zur Ortsumfahrung. Diese Strecke ist kürzer, nur zwei Kilometer. Sie führt aber durch die Stadt und über zwei Ampelkreuzungen. Bei grüner Welle schafft man auch diesen Weg in drei Minuten. Stehen die Ampeln auf Rot, beträgt die Fahrzeit vier bis fünf Minuten.

Fazit: Für Pkw-Fahrer dürfte der Unterschied bei der Fahrzeit kaum ins Gewicht fallen. Entscheidend, welchen der beiden Wege man wählt, ist das Ziel. Wer von Bischofswerda Süd auf der Ortsumfahrung zur A 4 bei Burkau oder nach Kamenz möchte, kommt über den verlängerten Drebnitzer Weg besser. Wer zur B 6 in Richtung Dresden möchte, fährt wahrscheinlich auf der bisherigen Strecke günstiger.

Ein Schiebock für den Kreisverkehr





Ein Ziel in städtebaulicher Sicht wurde mit dem Straßenneubau schon erreicht: Dadurch verschwand mit dem ehemaligen Bäko-Gelände eine Industriebrache. Die neue Straße ist sechs Meter breit. Mitgebaut wurden Fußwege und Querungsinseln für Fußgänger an den drei Ein- und Ausfahrten des Kreisverkehrs. Der Landkreis als Bauherr plante für das Gesamtprojekt mit Kosten von 1,6 Millionen Euro, einschließlich Planung, Grunderwerb und Abriss. Die Stadt ist mit rund 225 000 Euro beteiligt: für Fußwege, Straßenbeleuchtung und Regenwasserkanalisation. Trotz schwieriger Haushaltslage hatte sich der Stadtrat dazu bekannt.

Die Verkehrsfreigabe wenige Tage vor Weihnachten erfolgte ohne große Feier und große Reden der Honoratioren. Das wird nachgeholt, im Frühjahr. Dann sollen Kreisverkehr und neue Straße offiziell übergeben werden. Bis dahin soll auch die Mitte des Kreisverkehrs gestaltet sein. Als Blickfang auf der Verkehrsanlage wolle die Stadt einen Schiebock platzieren, kündigte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) auf der Stadtratssitzung am Dienstag an. Nach SZ-Informationen tüftelt ein Bischofswerdaer Metallbauunternehmen bereits an einem pfiffigen Entwurf.

zur Startseite