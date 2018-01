90 Jahre Wasserspaß Das Waldbad Polenz feiert in diesem Jahr Jubiläum. Dazu werden Fotos gesucht.

1928 öffnete das Bad für Besucher, wie die Zahl an der Eingangstür zeigt. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Das Waldbad in Polenz feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1928 öffnete es für die Besucher, wie die Zahl an der Eingangstür zeigt. Weil so ein runder Geburtstag gefeiert werden sollte, plant Betreiber Bernd Mutscher besondere Aktionen. Unter anderem hatte er die Idee, eine Dokumentation zur Geschichte des Freibads zu erstellen. „Wer Bilder zur Verfügung stellen möchte oder Geschichten rund ums Waldbad erzählen kann, mag sich gerne melden“, sagt Mutscher. Zwar gibt es einige historische Fotos, die auch auf der Internetseite gesammelt sind. Mutscher ist sich aber sicher, dass rund um Neustadt noch mehr Menschen alte Aufnahmen in Alben finden. Auch würden er und seine Frau sich freuen, wenn sich Helfer oder Spender zur Ausrichtung einer Geburtstagsfeier finden ließen.

Seit der Eröffnung vor 90 Jahren hat sich das Gelände optisch verändert. Im Jahr 1959 wurde das Bad grundlegend renoviert. 1975/76 dann wurde das alte Becken weggerissen, regelrecht gesprengt. Die Landbauvereinigung Polenz übernahm damals die komplette Erneuerung. (SZ/nr)

Kontakt Bernd Mutscher: Telefon 0176 41501376

E-Mails bitte hierhin

zur Startseite