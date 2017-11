90 Jahre schöne Helena Helena Weigel steht seit 70 Jahren im Druckerei-Geschäft und wurde jetzt 90 Jahre alt. Manche Kunden kommen deshalb mit einem besonderen Anliegen.

Helena Weigel gehört zum Papiergeschäft Weigel an der Franz-Schubert-Allee wie die Diana zum Dianabrunnen. © Kristin Richter

Die blonden Haare sind adrett frisiert, am eleganten Pullover blitzt eine goldene Brosche – Helena Weigel kann als eine Stilikone von Großenhain gelten, vor allem unter den reiferen Damen. Dass die Verkäuferin aus dem bekannten Papierladen Weigel am Montag 90 Jahre alt wurde, ist ihr keinesfalls anzusehen. „Manchmal kommen Kundinnen nur in den Laden, um zu schauen, was ich anhabe“, gesteht die Jubilarin schmunzelnd. Es ist ihr auch niemand ebenbürtig. Denn wo in der Stadt verkauft eine 90-Jährige noch täglich von 9 bis 12.30 Uhr Karten, Kalender, Vordrucke, oder nimmt Druckaufträge an.

Helena Weigel ist verschont geblieben von Altersgebrechen, wohl, weil sie immer auf sich geachtet hat, trotz der Arbeit für den Laden. Noch bevor um sieben Uhr die Maschinen anfangen zu rattern, ist für die schlanke Seniorin die Nacht zu Ende. „Ich stehe immer zeitig auf, am Donnerstag sogar schon halb sechs Uhr, um sauberzumachen“, erzählt Weigel.

Dann habe sie ihr Programm. Neben dem Verkauf dekoriert sie die Schaufenster und kocht noch selbst täglich das Mittagessen. „Dann mache ich eine Stunde nichts. Und dann gehe ich raus“, erzählt sie lebhaft. Sie fährt – neben täglicher Gymnastik – mit dem Fahrrad auf den Friedhof. Dann fragt sie manches Mal ihren Heinz-Werner, der 2003 gestorben ist, am Grab scherzhaft: Gefalle ich Dir heute? Hinterm Ladentisch wollte er sie stets als attraktive Verkäuferin sehen. – In Helenas Leben drehte sich alles ums Geschäft, seit sie 1947 als Verkäuferin hier anfing. Mit ihrer Schwiegermutter hatte sie es zwar nicht ganz leicht.

Aber die Arbeit machte ihr Spaß, jammern war nie ihr Ding. Sie und ihr Mann unternahmen im Urlaub schöne Reisen. „Wir waren in 17 Ländern“, so Helena Weigel. Alles, was ihr Mann gemacht habe, hätte sie unterstützt. Heinz-Werner Weigel war bekannt für seine Hobbyfilme, die er in Großenhain drehte. Noch nach der Wende wurden sie im Museum öffentlich gezeigt.

2018: 100 Jahre Druckerei Weigel

In den 60er Jahren waren die Schaufenster des Geschäftes legendär. Generationen von Kindern drückten sich hier die Nasen platt. Zu Ostern saßen lebende Küken oder kleine Kaninchen im Schaufenster hinter der Scheibe, zu Weihnachten baute Helena Weigel eine Rodelbahn auf oder stellte die Piko-Eisenbahn an, die ihre Runden drehte. „Meine Mutter hat hier in der Druckerei gearbeitet, Frau Weigel war und ist eine herzensgute Frau hinterm Ladentisch“, weiß Steffen Peschel, der viel Zeit seiner Kindheit bei Weigels verbrachte.

Wenn die Chefin vom Fleischer kam, gab es für alle eine Scheibe Wurst. „Frau Weigel rennt noch heute über den Markt“, sagt Hartmut Jannasch. Auch ihn verbindet manches mit Weigels. „Wenn ich langsam laufe, werde ich gefragt, ob ich krank bin“, kontert Helena Weigel. Und das will sie sich ja nicht nachsagen lassen. Deshalb wünscht sie sich für die Zukunft weiter Gesundheit und Sinn für attraktive Mode. Ans Aufhören im Geschäft denkt die Großenhainerin nicht. Die Offset- und Buchdruckerei wird 2018 das 100-jährige Firmenjubiläum feiern. Drei Generationen haben Anteil daran. Ob sie auch eine Vierte ernährt, wird die Zukunft zeigen.

