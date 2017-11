90-Jähriger stirbt einen Tag nach Unfall

Einen Tag nach Verkehrsunfall verstorben Tharandt. Bereits am vergangenen Freitag hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 90-jähriger Autofahrer verletzt worden war. Ins Krankenhaus eingeliefert, verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Seniors rapide. Am späten Samstagabend starb der Mann im Krankenhaus. Bei dem Unfall war der Mann mit einem Ford Focus in Tharandt in Höhe der Einmündung Schulberg von der Roßmäßlerstraße abgekommen und gegen ein Geländer geprallt.

Einbruch in Jugendklub Hohnstein. Einbrecher waren am vergangenen Wochenende in Hohnstein offenbar auf Beutezug. An der Schandauer Straße hebelten sie ein Fenster eines Jugendklubs auf und drangen anschließend in das Objekt ein. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Sattelzugmaschine rammt Leitplanke Sebnitz. Ein Lkw-Fahrer hat am Montag einen Unfall verursacht. Der 57-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit einer Sattelzugmaschine Mercedes auf der Schandauer Straße von Sebnitz kommend in Richtung Lichtenhain unterwegs. Beim Durchfahren einer Linkskurve, in Höhe des Abzweiges Siedlerstraße, stieß er mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke und beschädigte diese auf etwa 20 Metern. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Einbruch bei Busunternehmen Sebnitz. Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende in ein Saupsdorfer Busunternehmen ein. Nachdem sie auf das Grundstück gelangten, öffneten sie das Schwingtor einer Garage und versuchten die Nebentür der Busgarage aufzuhebeln. Des Weiteren brachen sie den Torflügel eines Holztores auf und gelangten so in die Werkstatt, die sie durchsuchten. Nach einem ersten Überblick wurde allerdings nichts entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.