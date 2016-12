8,6 Millionen Euro für Hochwasserbauten

Der Koordinator für die Instandsetzungsarbeiten nach dem Hochwasser 2013, Stefan Kadler, hat in der jüngsten Stadtratssitzung eine Zwischenbilanz nach dem Jahr 2016 präsentiert. Demnach hat Dippoldiswalde bisher 8,6 Millionen Euro für die Instandsetzungsarbeiten nach dem Juni-Hochwasser 2013 ausgegeben.

Dieses Jahr sind im Dippser Stadtgebiet sieben Brücken gebaut, 7,5 Kilometer Gewässer instand gesetzt, sieben Straßen und vier Teiche saniert worden. Außerdem hat die Stadt im Ortsteil Reichstädt am ehemaligen Bad eine neue Zisterne gebaut, teilte Kadler weiter mit. Der Großteil der Bauarbeiten steht jedoch in den Jahren 2017 und 2018 noch bevor. Insgesamt hat Dippoldiswalde 162 verschiedene Schäden angemeldet, die behoben werden müssen. Davon sind inzwischen 43 Baustellen komplett abgerechnet, sodass die Fördermittel ausgezahlt werden können. Der große Rest, fast drei Viertel aller Vorhaben, steht in den kommenden beiden Jahren bevor.

Im Juni 2013 folgten zwei Fluten in wenigen Tagen aufeinander. Vor allem die Zweite richtete im Raum Reichstädt, Sadisdorf, Hennersdorf Schäden an. (SZ/fh)

