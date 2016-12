86-jähriger Mann stirbt bei Brand Etwa 90 Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungskräfte waren am Dienstagmorgen im Einsatz. Eine Sorge bleibt.

Dichter Qualm quoll aus dem Dach des Einfamilienhauses an der Schillerstraße in Weißenberg. Mit der Drehleiter der Berufsfeuerwehr Bautzen konnten die Kameraden das Feuer von oben löschen. Der Bewohner kam bei dem Brand ums Leben. © Jens Kaczmarek

Großalarm am Dienstagmorgen bei der Feuerwehr in Weißenberg. Es brennt in der Schillerstraße. In dem Haus lebt ein alter Mann allein. Was ist mit ihm? Alarmiert werden zunächst nur die Ortswehren von Weißenberg. Doch schnell wird klar: Das reicht nicht. Einsatzleiter Helko Bedrich fordert als Erstes die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Bautzen an. Die Flammen schlagen aus dem Dachgeschoss. Der Brand-Geruch überdeckt die gesamte Innenstadt. Die Bürger werden aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen.

Traurige Gewissheit

Nachdem die Kameraden im Haus sind, wird es traurige Gewissheit: Der 86-jährige Hausbewohner ist tot. Er war in der Toilette, als es eine Explosion gegeben hat. Was dort genau passiert ist, das müssen nun die Kriminaltechniker und Polizisten herausbekommen. Ein Brandursachenermittler wird eingesetzt. Weißenbergs Bürgermeister Jürgen Arlt kennt den Mann. Er war dement, manchmal nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. „Leider wollte er nicht, dass ihm jemand hilft“, sagt Arlt.

Auf dem Marktplatz stehen die Einsatzfahrzeuge der verschiedenen Wehren. Sie kommen neben Bautzen auch aus Kubschütz, Hochkirch und Gebelzig aus dem angrenzenden Kreis Görlitz. Zudem wurde der Messleitwagen der Feuerwehr Frankenthal angefordert. „Ein Nachbar vermutete, dass der Bewohner auch Chemikalien im Haus lagerte. Doch das war zum Glück nicht der Fall. Auf dem Markt scheint es, als ob sich zumindest die älteren Weißenberger nicht von ihrem Marktgang abhalten lassen. Sie schwatzen und laufen um die Fahrzeuge herum, kommen sogar mit ihren Autos auf den Platz, um zu parken. Hier und da werfen sie schnell einen Blick in die enge Straße.

Erneut Qualm aus dem Dach

Der Brandgeruch hängt über dem Marktplatz und zieht bis zum Penny-Markt. Die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Bautzen muss immer wieder ein wenig anders positioniert werden. Millimeterarbeit bei den engen Verhältnissen. „Unsere Straßen rund um den Markt sind eben nicht so breit gebaut worden“, sagt er. Und sieht beim Einsatz der Feuerwehren ein ganz anderes Problem. „Wir haben insgesamt in der Tageseinsatzbereitschaft zu wenige Atemschutzgeräteträger“, sagt er. Die können jeweils nur 20 Minuten ins brennende Haus, sie müssen dann abgelöst werden. „Das wird in Zukunft ein Problem“, denkt Jürgen Arlt, der jahrelang Ortswehrleiter in Maltitz war.

Aus dem Dach des Hauses, dass hinterher nicht mehr bewohnbar sein wird, qualmt es immer wieder. Feuerwehrleute berichten, dass während der Löscharbeiten eine Wand eingestürzt ist und sie sich selbst in Sicherheit bringen mussten. Doch die meiste Arbeit kommt erst, nachdem das eigentliche Feuer gelöscht war. Brandnester mussten gefunden und beseitigt werden. „Wer weiß, wie viel Müll auf dem Dachboden rumliegt“, sagt Jürgen Arlt. Die Kameraden müssen alles auseinanderziehen, Holzdielen und den Dachstuhl von innen sichern.

Verwaltung sorgt für Imbiss

Derweil herrscht auch im Rathaus große Aufregung. Die meisten Mitarbeiterinnen sind dabei, Getränke und einen Imbiss für die Einsatzkräfte im Sitzungssaal vorzubereiten. Am Montagabend tagten dort noch die Stadträte. Nachdem klar war, dass es so viele Einsatzkräfte werden, haben die Mitarbeiter alle andere Arbeit liegengelassen. „Wir haben Bockwürste geholt und Kaffee gekocht“, sagt Carola Bitterlich. Auch die Frauen sind geschafft, als gegen 13 Uhr die letzten Feuerwehrleute gehen.

Nach und nach werden Feuerwehrleute nach Hause geschickt, als die Wasserversorgung nicht mehr gebraucht wird. „Wir müssen ja daran denken, dass sie arbeiten müssen“, sagt Helko Bedrich. Das große Aufräumen beginnt. Schläuche werden eingeräumt, die Technik auf den Fahrzeugen verstaut. Die Berufsfeuerwehr und die Ortswehr Weißenberg kümmern sich um die Restablöschung, wie es fachlich heißt.

Bedrich ist zufrieden, als er mittags den Einsatz mit Kreisbrandmeister Manfred Pethran bespricht. „Die Zusammenarbeit hat super geklappt“, lobt er. Den beiden Kameraden, die zuerst ins Haus gingen und den Bewohner fanden, wird eine psychologische Betreuung angeboten. „Wir werten den Einsatz ja auch bei uns noch einmal aus“, sagt Helko Bedrich. Der Bäckermeister ist froh, dass die Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle brachten und das Feuer nicht auf andere Häuser übersprang. Aber es kostete ein Menschenleben.

