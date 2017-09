86-Jährige bei Brand verletzt Bei einem Wohnungsbrand in Freiberg wurde am Sonnabend eine 86-jährige Bewohnerin verletzt.

In einem Mehrfamilienhaus in der Hegelstraße ist am Sonnabend gegen 16.15 Uhr in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen, teilt die Polizei am Sonntag mit. Eine 86-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, die anderen Hausbewohner blieben unverletzt und konnten in ihren Wohnungen bleiben. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ein Brandursachenermittler war im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (szo)

