850 Fans küren ihre Favoriten Marvin Bauch und Susan Flöter gewinnen beim Fußball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl.

So sehen Sieger aus: Die sechs Erstplatzierten des Fußball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl, Damaris Fromme (von links), Marvin Bauch, Alexander Glauch, Susan Flöter, Manfred Dathe und Tom Schubert, wurden am Mittwoch geehrt. © André Braun

Sie heißen nicht Ronaldo, Messi oder Müller, aber dennoch haben die Fußballerinnen und Fußballer auch auf den untersten Ebenen ihre Fans. Beim Fußball-Spezial der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers 2016/17 wurden die beliebtesten Kicker und ehrenamtlichen Helfer – ohne die es nicht geht – von einer Publikumsjury gewählt und am Mittwoch in einer kleinen Feierstunde für ihre sportlichen Erfolge beziehungsweise ihr Engagement am Rande der Fußballplätze und Stadien geehrt.

Bei dieser traditionellen Aktion unterstützen der Döbelner Anzeiger und seine Partner die Sportler direkt, werden mit den eingenommen Mitteln die Sieger und Platzierten dieser Publikumsumfrage, an der sich etwa 850 Leserinnen und Leser beteiligten ausgeschüttet. So kommt die Förderung direkt dort an, wo sie am meisten benötigt wird, bei den Sportlerinnen und Sportlern. Und das nicht nur bei den Hand- oder Fußballern sondern auch bei den anderen Sportlern, deren Umfrage im Herbst beginnt.

Bei den Fußballern hatte wie im Vorjahr Marvin Bauch, Torwart des Kreisoberligaaufsteigers BC Hartha, die Nase vorn. „Ich war überrascht, noch mal nominiert worden zu sein. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich nochmal gewählt wurde“, sagte Bauch. Susan Flöter, Nachwuchsteammanagerin beim ESV Lok Döbeln, konnte sich bei den Ehrenamtlern über den ersten Platz freuen. „Ich bin überwältigt, dass so viele Stimmen auf mich gefallen sind, gerade auch weil es als Frau in der Männerdomäne Fußball nicht immer einfach ist“, so Flöter.

Das Fußball-Spezial der DA-Sportlerwahl 2016/17 wird freundlich unterstützt von: Sparkasse Döbeln, Stadtwerke Döbeln, RHG Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Leisnig-Oschatz, Intersport Schmidt, WG Fortschritt Döbeln, WelWel Döbeln und SZ-Reisen.

FussBALLER DES JAHRES“

1. Marvin Bauch (BC Hartha) 32,8 Prozent

2. Alexander Glauch (SV 50 Traktor Mochau) 25,6 Prozent

2. Tom Schubert (SV 29 Gleisberg) 10,5 Prozent

„Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“

1. Susan Flöter (ESV Lok Döbeln) 16,4 Prozent

2. Manfred Dathe (BC Hartha) 16,1 Prozent

3. Damaris Fromme (SV Ostrau 90) 15,4 Prozent

Gewinner

Reisegutschein SZ-Reisen: Günter Herklotz (Hartha).

Gutscheine RHG Leisnig/Oschatz: Frank Porst (Ostrau); René Kießig (Roßwein); Birgit Tesch (Döbeln); Annett Lindner (Leisnig); Jens Bauer (Döbeln).

Bowlinggutscheine WelWel: Manuela Mechling (Waldheim); Katrin Saupe (Hartha); Petra Zander (Zschaitz-Ottewig); Rico Plato (Kiebitz).

*Die Verlosung fand unter allen eingegangenen gültigen Wahlscheinen unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

