85 statt 2 000 verschiedene Tickets Der Verkehrsverbund hat die Auswahl in den vergangenen 20 Jahren reduziert. Damit könnte es weitergehen.

Seit dem 12. Juni 2016 verkehren zwischen Döbeln und Leipzig Züge der Mitteldeutschen Regiobahn. Es gelten die Tarife des Verkehrsverbundes Mittelsachsen und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. © Dietmar Thomas

Egal, mit welcher Bus- und Bahn-Linie oder mit welchem Verkehrsunternehmen die Fahrgäste in Mittelsachsen unterwegs sind, seit nunmehr 15 Jahren benötigt sie nur noch ein Ticket für eine Fahrt innerhalb des Verbundgebietes. „Die Art des Tickets und zu welchem Preis es gelöst werden muss, entscheidet sich nicht wie einst nach der Streckenlänge und dem genutzten Verkehrsmittel, sondern nach der Zahl durchfahrener Tarifzonen und der jeweiligen Nutzungsdauer“, so Jeanette Kiesinger, Sprecherin des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS).

Bereits im Jahr 1997 gab es zwischen den Landkreisen und den Verkehrsunternehmen erste Überlegungen, einen einheitlichen Verbundtarif einzuführen. Denn es galt damals, aus mehr als 2 000 verschiedenen Tickets den passenden Fahrschein zu finden. „Heute gibt es 85 Angebote“, so die Pressesprecherin. Der VMS steuere in Abstimmung mit seinen Partnerunternehmen die regelmäßige Weiterentwicklung des Tarifes. VMS-Geschäftsführer Harald Neuhaus erklärte: „Die Nutzerzahlen der einzelnen Tickets signalisieren den Bedarf, der in die Gestaltung des Fahrscheinangebotes einfließt. Dabei ist es natürlich wichtig, mit diesem Erfahrungswert für jede Nutzergruppe das richtige Ticket bereitzustellen und gleichzeitig das Angebot so übersichtlich wie möglich zu halten.“

Pendler sorgen für volle Züge

Wie beliebt eine Strecke bei den Fahrgästen ist, richte sich hauptsächlich nach der jeweiligen Intention der Fahrgäste. Strecken wie zum Beispiel die Linien des Elektronetzes Mittelsachsen, zu denen die Regionalbahn zwischen Döbeln und Riesa zählt, die Linien zwischen Chemnitz und Stollberg beziehungsweise Leipzig seien aufgrund des hohen Pendleranteils sehr gut ausgelastet. „Andere Strecken wie zum Beispiel die der Erzgebirgsbahn oder der Freiberger Eisenbahn verzeichnen aufgrund ihrer landschaftlichen Attraktivität hohe tourismusbedingte Fahrgastzahlen“, erläuterte Jeanette Kiesinger auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers.

Vor allem auf den Strecken Chemnitz-Burgstädt und Chemnitz-Mittweida sei ein großer Zuwachs zu beobachten. „Außerdem sind die Fahrgastzahlen auf der Strecke Chemnitz-Annaberg-Buchholz-Cranzahl gestiegen“, ergänzte sie. Zum „kleinen Fahrplanwechsel“ am 11. Juni werde die Linie C 15 zwischen Hainichen und dem Stadlerplatz in Chemnitz in Betrieb genommen.

Eine Anpassung des Tarifs ist für dieses Jahr nicht vorgesehen. Da im VMS der Tarifwechsel nur alle zwei Jahre stattfindet, wird es Änderungen erst im August 2018 geben. Das Ferienticket Sachsen wird in diesem Sommer wieder angeboten.

Einige der Fahrscheine hätten sich im Laufe der Jahre zu beliebten Angeboten entwickelt. „Beim VMS-Abo zum Beispiel mit aktuell über 20 000 Abo-Kunden bleibt der Fahrgast mit einer kurzen Mindestvertragslaufzeit von nur vier Monaten flexibel“, sagte die Pressesprecherin. Die Schülerverbundkarte, die rund um die Uhr im ganzen Verbundgebiet gültig ist, wird derzeit von insgesamt 43 500 Schüler und Auszubildenden genutzt. „Auch das im vergangenen August ins Leben gerufene Seniorenticket wurde mit inzwischen über 1 000 Nutzern sehr gut angenommen.“

Doch der Verbund achtet nicht nur darauf, innerhalb des eigenen Gebietes übersichtliche Tickets anzubieten. Er möchte seinen Fahrgästen das Pendeln über die eigenen Grenzen hinaus erleichtern. Es gibt bereits einige dieser Übergangstarife: für die Fahrt von Döbeln in Richtung Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV)/Leipzig mit der Regionalbahn 110 oder in Richtung Verkehrsverbund Oberelbe/Dresden mit dem seit Ende 2015 bestehendem neuen „Busnetz Nossen“. „Um tarifliche Barrieren an den Grenzen etwas abzumildern, gibt es weitere Überlegungen für Tickets, die verbundübergreifend gültig sind. Genaues ist hierzu allerdings noch nicht bekannt“, so Jeanette Kiesinger.

Verbünde wollen fusionieren

Es gibt in ganz Sachsen das Bestreben, Schluss mit dem Fahrkarten-Chaos zu machen. So ist eine Fusion der Verkehrsverbünde Oberelbe und Oberlausitz-Niederschlesien im Gespräch. Die Gesellschafterversammlung des MDV hat am Montag ebenfalls eine Änderung der Beförderungsbedingungen beschlossen. „Damit harmonisiert der MDV mit denen der anderen sächsischen Verkehrsverbünde. Ziel ist ein einheitlicher Aufbau der Bedingungen, sodass sich die Fahrgäste im Regelwerk der Verbünde einfacher zurechtfinden und Zugangsbarrieren im ÖPNV abgebaut werden“, teilte ein Sprecher mit. Zudem werde der rechtliche Rahmen für Fahrten mit Bus und Bahn im ganzen Freistaat einheitlicher. Es sind dabei auch neue landesweite Tarifangebote im Gespräch, ähnlich dem sachsenweit gültigen Semesterticket.

Im Verkehrsverbund Mittelsachen geht man mit der Zeit und passt sich der fortschreitenden Digitalisierung an. „Elektronische Fahrscheine sind sehr gefragt, denn seit der Einführung des Handy-Ticket-Systems für den VMS im Jahr 2007 zählt es nach aktuellem Stand über 8 000 angemeldete Nutzer“, so Jeanette Kiesinger. Das Unternehmen ist mit seiner Entwicklung zufrieden. Die Gesamtzahl der beförderten Personen ist in den vergangenen zwei Jahren von 77,2 Millionen im Jahr 2014 auf 79,7 Millionen im Jahr 2016 gestiegen.

