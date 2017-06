85 Einsätze nach dem Sturm Königsbrück hat eine Liste erstellt, welche Schäden zuerst behoben werden sollen. Alles ist trotzdem nicht zu schaffen.

Ein Foto vom Tag danach: In Königsbrück hat der Sturm am Donnerstagabend zahllosen Schäden angerichtet. © René Plaul

Die Stadt Königsbrück kommt nicht zur Ruhe. Die Feuerwehr der Gemeinde und die umliegenden Wehren haben in den vergangenen Tagen insgesamt 85 Einsätze in Königsbrück, Röhrsdorf und Gräfenhain hinter sich gebracht. Und das ist noch nicht alles. Die Feuerwehren in Pulsnitz, im Haselbachtal und in Laußnitz hatten auch noch einige Sturmschäden in ihren Orten zu beseitigen. Ein Sturmtief hatte am Donnerstagnachmittag erhebliche Schäden angerichtet. Die Straßen und die Grundstückszufahrten wurden zuerst von umgestürzten Bäumen, abgerissenen Ästen oder auch herabhängenden, losen Zweigen befreit. Die Feuerwehr Laußnitz beräumte noch am Wochenende mit Unterstützung der Agrargenossenschaft die Straße nach Höckendorf. Einige Bürger fassten in Königsbrück selbst zur Säge, wo das gefahrlos möglich war. „Dafür wollen wir uns bedanken“, sagt Stadtwehrleiter Torsten Peter.

Spielplätze an Kitas gesperrt

Die Feuerwehr kommt nämlich mit der Schadensbeseitigung kaum hinterher. Die Stadt Königsbrück hat in Abstimmung mit den Kameraden eine Art Prioritätenliste erstellt. Sie besagt, dass Anfang der Woche der Parkplatz des Freibads von einer Firma freigeräumt werden soll. Mitte der Woche könnte das Stadtbad dann vielleicht sogar wieder öffnen. Das Bad selbst hat nur wenig vom Sturm abbekommen. Danach werden sich die Feuerwehrleute die Spielplätze der Kindereinrichtungen vornehmen. Zurzeit sind die Kitas zwar geöffnet, die Außenanlagen dürfen allerdings nicht oder nur teilweise genutzt werden. Der Spielplatz der Kita Rappelkiste am Grenzweg kann nur mit schweren Forstmaschinen beräumt werden. Die Kinder sollen vorübergehend die Spielfläche im Via Regia Park nutzen. Doch dafür müssen auch dort erst einmal Gefahrstellen beseitigt werden. Das soll Anfang der Woche geschehen.

Sammelplätze ausgewiesen

Die Feuerwehr kann allerdings nur dort tätig werden, wo Gefahr im Verzug ist. Sie hat also in Zusammenarbeit mit Firmen Stromleitungen freigeräumt und Bäume von Hausdächern geholt. Bäume, die auf Garagen, Schuppen oder Wochenendhäusern liegen, müssen in der Regel von Firmen beseitigt werden. Die Eigentümer sind selbst in der Pflicht. Die Stadt richtet in der nächsten Woche Sammelstellen ein, wo das Holz auch von Privatleuten abgelegt werden kann. Der Platz für Königsbrück ist die verlängerte Steinborner Straße im Neuen Lager, in Röhrsdorf wurde die Wiese am Park neben der Bushaltestelle ausgewählt und in Gräfenhain soll der Platz am Montag bestimmt werden. Der Ort wird dann an den Anschlagtafeln bekannt gegeben.

Die Feuerwehr und die Stadt Königsbrück warnen aber weiterhin dringend davor, Wälder oder andere abgesperrte Bereiche zu betreten. Einige Katastrophentouristen ignorierten die Warnungen und Hinweisschilder bereits am Wochenende. Die Wälder konnten aber noch gar nicht untersucht werden. Betroffene Waldbesitzer können sich an die zuständigen Revierförster wenden. So können Aufträge gebündelt und besser koordiniert werden. Kontakt: Reina Burk – Telefon 03578 374088.

