84000 Euro für die Lutherkirche Die Spendensammlung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für das Gotteshaus in Görlitz läuft erfolgreich. Das Geld soll in die letzte Bauetappe fließen.

Blick auf den Westgiebel der Lutherkirche. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Die Spendensammlung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) für die Görlitzer Lutherkirche läuft überaus erfolgreich. „Bislang sind rund 84000 Euro eingeworben worden“, sagt Thomas Mertz, Leiter der Pressestelle der DSD.

Die Stiftung hatte die Spendensammlung in ihrem Magazin „Monumente“ gestartet. Es berichtet in seiner Februar-Ausgabe auf sechs Seiten über die Görlitzer Lutherkirche. „Die Resonanz bei den Förderern und Lesern der Monumente war äußerst positiv“, sagt Mertz: „Da wir 2017 an der Fassadensanierung beteiligt sind, werden wir im Jahresverlauf weitere zweckgebundene Spenden entgegennehmen können.“

Das Geld ist für die letzte Bauetappe bei der Außensanierung bestimmt. Die Bauarbeiten an dem Gotteshaus laufen seit über fünf Jahren. 2017 wollen die ehrenamtliche Baubeauftragte Margrit Kempgen, die Architektin Doris Kohla und die evangelische Innenstadtgemeinde die Außensanierung abschließen. Der zur Krölstraße gewandte Südgiebel und anderthalb Widerlager fehlen noch. Die Frauen rechnen mit Kosten von 450000 Euro, darunter Fördermitteln und Spenden. (SZ/ik)

