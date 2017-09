84-Jähriger setzt in Görlitz Auto gegen Hauswand Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang.

Erst eine Hauswand stoppte dieses Auto. © Danilo Dittrich

Görlitz. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag an der Heiligen-Grab-Straße gekommen. Ein 84-jähriger Mann war mit seinem Ford Focus vom Grünen Graben in Richtung Heilige-Grab-Straße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache plötzlich über eine Verkehrsinsel fuhr, gegen eine Laterne prallte und schließlich sein Auto gegen eine Hauswand setzte. Dort kam der Ford zum Stehen.

Polizei, Feuerwehr und Sanitätswagen seien vor Ort gewesen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit. Da aus dem Auto Öl auslief, musste dieses durch die Feuerwehr beseitigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang. (szo)

