83-Jähriger aus Weinböhla vermisst Ein Rentner aus dem Advita-Seniorenheim wird seit Freitagnachmittag vermisst. Seine Enkelin bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wolfgang Hoffmann wird seit Freitagnachmittag vermisst. Er hält sich wahrscheinlich im Raum Meißen, Weinböhla und Coswig auf. © privat

Der 83-jährige Wolfgang Hoffmann aus Weinböhla wird seit Freitagnachmittag vermisst. Seine Enkelin hat sich an die SZ gewandt, mit der Bitte, die Familie bei der Suche zu unterstützen. Der demenzkranke Mann lebt derzeit im Advita-Seniorenheim in der Dresdner Straße in Weinböhla, stammt aber ursprünglich aus Meißen. Er sei am Freitagnachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht wieder heimgekehrt.

Die Enkelin beschreibt ihren Großvater als weißhaarig, von normaler Statur und mit leicht sächsischem Dialekt. Er trägt wahrscheinlich eine schwarze Jacke und eine graue Kappe. Seine Enkelin vermutet, dass er sich im Raum Meißen, Weinböhla und Coswig aufhalten könnte.

Die Polizei hat in den letzten Stunden bereits unter Einsatz von Hubschraubern mit Wärmebildkamera und Spürhunden nach dem Mann gesucht, bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Allerdings sei der offizielle Vermisstenstatus noch nicht ausgerufen worden, da es sich bei dem 83-Jährigen um einen erwachsenen Mann handele, der nicht unter Vormundschaft steht. „Die Suchmaßnahmen wurden ergriffen, da bei der aktuellen Witterung eine erhöhte Gefahr für die Gesundheit des Mannes besteht“, so der Sprecher.

Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 4832233 oder an das Polizeirevier Meißen. (szo)

