83-jährige Altenbergerin vermisst Die Dame hat am vergangenen Sonnabend ihre Wohnung verlassen. Seit dem hat sie niemand mehr gesehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Suchhunde und ein Hubschrauber wurden eingesetzt, um die Rentnerin zu finden. © Marko Förster Suchhunde und ein Hubschrauber wurden eingesetzt, um die Rentnerin zu finden.

Ingeborg Grumbt ist rund 160 Zentimeter groß, schlank und hat gelockte, dunkelblonde kurze Haare.

Altenberg. Die Dresdner Polizei sucht nach der vermissten 83-jährigen Ingeborg Grumbt. Ihr letzter Aufenthaltsort war im Bereich der Neustadtstraße in Altenberg. Nach bisherigen Ermittlungen hat die Seniorin am vergangenen Sonnabend ihre Wohnung verlassen. Ihr Bruder meldete sie zwei Tage später als vermisst. Bislang konnte die 83-Jährige nicht ausfindig gemacht werden. Eine Suche durch die Landes- und Bundespolizei verlief erfolglos. Der Suchtrupp verlor am Bahnsteig/Bahnhof Altenberg die Spur.

Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera am gestrigen Tag erbrachte keine neuen Erkenntnisse. Die Vermisste ist knapp 160 Zentimeter groß, sehr schlank und hat gelockte, dunkelblonde kurze Haare. Sie ist noch gut zu Fuß unterwegs, allerdings mitunter verwirrt. Wer hat die Vermisste seit Samstag gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

zur Startseite