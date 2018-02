82 neue Ziele für den Dresdner Sport

Neue Sportparks sollen entstehen. Die Verwaltung will den Bau eines Sportkomplexes an der Ginsterstraße in Gorbitz in den nächsten fünf Jahren realisieren. Der Verein Dresdner SC hatte diese Idee entworfen. Auch für die Harkortstraße soll ein Konzept als Sportstätte entwickelt werden. Die Fläche war schon einmal für eine neue Schwimmhalle im Gespräch. Die sportliche Nutzung der Hufewiesen ist ebenso geplant wie zusätzliche Sportangebote im Alaunpark sowie im Südpark, der in diesem Jahr an der Nöthnitzer Straße entsteht.

Die Bürokratie soll überschaubarer werden. Binnen fünf Jahren soll den Vereinen ein Handbuch übergeben werden, das bei Anträgen im Rahmen der Sportförderung hilft. Die eng damit verbundene, eben erst neu gestaltete Sportförderrichtlinie soll nun alle vier Jahre aktualisiert werden. Und auch den Bürokratieabbau nimmt sich die Stadt vor. Innerhalb von zwei Jahren sollen Verwaltungsverfahren vereinfacht werden. Vor allem bei der Sportförderung.

Unkomplizierter Zugang zu Anlagen. Mehr Sportanlagen sollen von den Dresdnern ganztägig genutzt werden können. Deshalb will die Stadt die Schulsportanlage in der Kurparkstraße ebenso öffnen, wie die Sportanlage auf der Neuländer Straße und eine Basketballanlage in Oberloschwitz. Bisher stehen dem oft Bedenken wegen Lärm- oder Müllproblemen entgegen. Außerdem plant die Stadt, die vorhandenen Sportstätten durch eine bessere Koordination stärker auszulasten.

Mögliche Trends nicht verschlafen. Sport muss sich in den Alltag integrieren. Deshalb will die Stadt ihr Projekt „Fit im Park“ erhalten. Außerdem soll ein Gesundheitspfad zum Thema Gehen entstehen. Trendsportarten sollen berücksichtigt werden – sind vorher allerdings zu definieren. Schon weiter ist man beim Nachtsport. Seit Oktober 2017 organisiert die Sportjugend offene abendliche Treffs in drei Sporthallen in der Johannstadt, bei denen ohne Anmeldung Fußball, Volleyball oder Badminton gespielt wird. Das soll es künftig in der ganzen Stadt geben.