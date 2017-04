82-Jähriger stirbt nach Autounfall

Pirna. Auf dem Pirnaer Sonnenstein kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung vor einem Mehrfamilienhaus am Varkausring. Ein 31-Jähriger fühlte sich gegen 21.20 Uhr von dem Lärm vor seinem Haus, der von drei Männern ausging, gestört. Als er das Trio auf die Ruhestörung ansprach, wurde dieses handgreiflich. Die Unbekannten schlugen und traten den 31-Jährigen. Dieser wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Angreifer wurden als Südländer beschrieben.

Kupferkabel gestohlen

Freital. Auf spezielle Beute hatten es Diebe in Freital-Potschappel abgesehen. Sie drangen in eine Lagerhalle am Platz der Jugend ein. Dafür hebelten die Täter mehrere Türen auf und stahlen in den Räumen verlegtes Kupferkabel. Schadensangaben liegen derzeit nicht vor.