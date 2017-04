82-Jähriger stirbt nach Autounfall Der Mann fährt auf dem Pirnaer Sonnenstein aus der Garage und verliert danach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bewusstlos gefunden, kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Für einen 82-Jährigen kam in Pirna jede Hilfe zu spät. © Marko Förster

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitagvormittag auf dem Pirnaer Sonnenstein. Ein 82-Jähriger war mit seinem Hyundai an der Remscheider Straße aus einer Garage gefahren. Er verlor plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte ein gegenüberliegendes Garagentor und kollidierte letztlich mit einer Mauer. Passanten fanden den Hyundaifahrer später bewusstlos im Fahrzeug. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Am Hyundai entstand Totalschaden. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein gesundheitliches Problem des 82-Jährigen zum Unfall geführt haben. Der Verkehrsunfalldienst der Dresdner Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Schläger-Trio geht auf 31-Jährigen los Pirna. Auf dem Pirnaer Sonnenstein kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung vor einem Mehrfamilienhaus am Varkausring. Ein 31-Jähriger fühlte sich gegen 21.20 Uhr von dem Lärm vor seinem Haus, der von drei Männern ausging, gestört. Als er das Trio auf die Ruhestörung ansprach, wurde dieses handgreiflich. Die Unbekannten schlugen und traten den 31-Jährigen. Dieser wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Angreifer wurden als Südländer beschrieben. Kupferkabel gestohlen Freital. Auf spezielle Beute hatten es Diebe in Freital-Potschappel abgesehen. Sie drangen in eine Lagerhalle am Platz der Jugend ein. Dafür hebelten die Täter mehrere Türen auf und stahlen in den Räumen verlegtes Kupferkabel. Schadensangaben liegen derzeit nicht vor. Skoda fährt Reh an Neustadt. Im Neustädter Ortsteil Berthelsdorf ereignete sich ein Wildunfall. Am Donnerstagabend stieß der Fahrer (46) eines Skoda Octavia auf der Hohwaldstraße mit einem Reh zusammen, welches plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen war. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Buntmetalldiebe unterwegs Heidenau. In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte in einen Rohbau an der Dohnaer Straße in Heidenau ein und stahlen aus diesem rund 150 Meter Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 500 Euro angegeben.

