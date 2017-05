81-Jähriger verursacht Auffahrunfall in Kodersdorf

Görlitz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, bei dem der Täter in Görlitz nicht nur das Bike, sondern sogar auch ein verschraubtes Fenstergitter gestohlen hat. Die Tat geschah bereits in der Nacht zum 2. Mai in der Krölstraße. Ein Mann hatte sein Mountainbike der Marke Trek Remedy 7 am Gitter vor einem Fenster angeschlossen. Die Täter lösten in einer vermutlich zeitaufwendigen Aktion alle vier Schrauben des Fenstergitters und stahlen es mit mitsamt dem mattschwarzen Zweirad. Den Schaden bezifferte der Eigentümer in Summe mit rund 2500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder den Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz unter der Telefonnummer 03581 6500 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (sz/on)

Gegen den 41-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens eingeleitet. Mit seinem polnischen Visum wird er ab sofort auch nicht mehr viel in der Bundesrepublik anfangen können, denn die Bundespolizei erkannte ihm das Reiserecht ab. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens ist er nach Polen zurückgeschoben worden. Die Familie wurde an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben. (sz/on)

Görlitz. Eine Streife der Bundespolizei hat Sonntagnacht auf der Autobahn bei Kodersdorf einen in Richtung Bautzen fahrenden VW Passat aus Warschau angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrzeuginsassen wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 41-jährigen Ukrainer und bei dessen Passagiere um eine 32-jährige Frau, einen 45-jährigen Mann und deren vier minderjährige Kinder aus Tschetschenien handelte. Wie so oft hatte der Schleuser versucht, die Geschleusten unerkannt über die Grenze nach Deutschland zu bringen.

Auch nach dem der Gesuchte die 400 Euro bezahlt hatte, durfte er jedoch nicht weiterfahren. Denn während der Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass außerdem ein Fahrverbot gegen den Mann angeordnet und in diesem Zusammenhang sein Führerschein zur Beschlagnahme auf die Fahndungsliste gesetzt worden war. Weil er diesen angeblich in Frankreich liegen habe, wurde zwar nichts aus dessen Beschlagnahme, an einer Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis änderte das aber nichts. (sz/on)

Görlitz. Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen beobachtet, wie im Bereich der Promenadenstraße in Görlitz ein in Polen zugelassener Seat ständig langsam auf und ab fuhr. Daraufhin meldete der Mann seine Feststellung der Polizei, die den 34-jährigen Fahrer kurz danach anhielt. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Zudem verriet ein Drogentest den Konsum von Amphetaminen. Im Auto transportierte der polnische Staatsbürger ein Fahrrad der Marke Haibike, dessen Herkunft er nicht erklären konnte oder wollte. Die Polizisten stellten das vermutlich gestohlene Mountainbike sicher, untersagten dem Tatverdächtigen die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutprobe. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (sz/on)

Görlitz.- Der Geruch von Marihuana hat Bundespolizisten am Sonntag auf die richtige Spur gebracht. Die Beamten hatten gegen 17Uhr an der Görlitzer Stadtbrücke ein niederländisches Fahrzeug angehalten. Die beiden Insassen, ein polnisches Ehepaar im Alter von jeweils 28 Jahren, teilten mit, soeben aus den Niederlanden zu kommen. Nachdem im Fahrgastraum zunächst szenetypische Utensilien zum Rauchen bemerkt wurden, war es vor allem ein Tetrapack, welches merkwürdigen Duft verströmte. Als dann der Schraubverschluss des Tetrapacks gelockert wurde, war der Geruch von Marihuana unverkennbar. Der Ehemann ergriff nun das Wort und erklärte, er habe den Stoff von einem Bekannten, der diesen selbst in den Niederlanden anbaut. Letztlich entspricht das Gewicht des sichergestellten Betäubungsmittels knapp 145 Gramm. Die weiteren Ermittlungen gegen das Paar wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat der Zoll übernommen. (sz/on)

Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen auf der Max-Lange-Straße geparkten VW Polo eingebrochen. Die Täter durchsuchten den Wagen und stahlen schließlich eine Dose mit Bonbons. Die Kriminellen hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (sz/on)

Zeugen zu einem Einbruch gesucht

Neusalza-Spremberg. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem wiederholten Einbruch in die Postfiliale von Neusalza-Spremberg. Zuletzt waren Unbekannte in der Nacht zum Freitag in das Geschäft an der Bautzener Straße eingedrungen. Aus dem Büro entwendeten die Täter einen Tresor mit Briefmarken. Den Stehlschaden schätzte der Betreiber auf rund 2.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Eine Passantin fand den aufgebrochenen Tresor am Freitagmittag am Lochberg.

Zeugen, welche in der Nacht, vermutlich zwischen 23 und 24 Uhr, am Tatort und am Lochberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Möglicherweise stand das Täterfahrzeug nicht direkt vor dem Tatort, sondern in der näheren Umgebung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (sz/on)