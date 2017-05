81-Jähriger bei Balkonbrand verletzt

Radebeul. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Meißner Straße haben Unbekannte am Samstag in der Zeit von 9.30 bis 10.20 Uhr einen Toyota Corolla zerkratzt. Der Kratzer erstreckte sich über das gesamte Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Unfall mit zwei Verletzten – Zeugen gesucht

Radebeul. Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Straße Am Jacobstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Der 27-jährige Fahrer einer Kawasaki fuhr die aktuelle Umleitungsstrecke aus Richtung Schloss Wackerbarth. In Höhe der Hausnummer 36 der Straße Am Jacobstein wurde er von einem unbekannten Pkw bedrängt und in der Folge links, über den Gehweg, überholt. Der Motorradfahrer musste bremsen und kam dabei zu Sturz. Er und seine 21-jährige Sozia erlitten leichte Verletzungen. Der Verursacher beschleunigte indes und fuhr in Richtung Moritzburg davon.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen dunkelblauen Ford Fokus handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem unbekannten Verursacher machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.