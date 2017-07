80 Jahre alter Traktor tuckert wieder Das historische Gefährt ist das neue Glanzstück im Eckartsberger Dorfmuseum.

Gert Ammon vom Heimatverein Eckartsberg hat in den vergangenen Monaten den alten Traktor in Radgendorf auf Vordermann gebracht. An diesem Sonntag wird der Traktor im Eckartsberger Dorfmuseum erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Foto. Rafael Sampedro

Einen besonderen Leckerbissen können Technikfans am Sonntag im Dorfmuseum Eckartsberg erleben. Gert Ammon hat in den vergangenen eineinhalb Jahren viele Stunden aufgewendet, um einen etwa 80 Jahre alten Traktor der Marke „MIAG“ instand zu setzen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte der Traktor zum Dorfbild von Oberseifersdorf und leistete unschätzbare Dienste auf dem Hof von Herbert Mönch. Dessen Erben haben ihn im vorigen Jahr dem Heimatverein zur Verfügung gestellt. Jetzt „tuckert“ er wieder und bereichert das Museum. Der rührige Verein hat sicher auch in Zukunft Verwendung für die besondere Zugmaschine.

Im Eckartsberger Dorfmuseum gibt es daneben noch an zwei Öffnungstagen die Ausstellung „Inspirationen“ der Eichgrabener Künstlerin Ursula Hoffmann zu sehen. An diesem Sonntag demonstriert sie vor Ort, wie „Figuren aus Ton entstehen“. Für die Herbstausstellung „Lebendige Geschichte“, die Aquarelle von Birgit Hentschel zeigt, können erstmalig Info-Karten mitgenommen werden. Wie immer ist der Museumseintritt frei. (Rß)

Dorfmuseum Eckartsberg, Feldstraße 7,

wieder geöffnet am 30. Juli von 14 bis 17 Uhr

