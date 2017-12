807 Euro für „Musik im Krankenhaus“ Der Zittauer Lionsclub konnte sich auf dem Weihnachtsmarkt über einen hohen Zuspruch freuen.

Ein Weihnachtsmann auf den Frauenstraße. © SZ/Archiv

Zittau. Der Zittauer Lionsclub konnte sich auf dem Weihnachtsmarkt über einen hohen Zuspruch und dabei auch über eine Einnahme von 807 Euro freuen, die über den Getränkeverkauf generiert werden konnte. Nutznießer waren die Patienten der Kliniken in Ebersbach und Zittau, denn dank dieser Summe konnten die vom Lionsclub angekündigten Konzerte in der Vorweihnachtszeit durchgeführt werden. Dabei trat das Gitarrentrio der Musikschule am 19. Dezember in der Palliativstation in Ebersbach auf. Im Zittauer Klinikum sorgten die Musiker dann am gestrigen Freitag auf der Station 8, der Onkologie, für Abwechslung vom Alltag der anwesenden Patienten. (SZ)

