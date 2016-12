806 Unterschriften für Kurort-Entwicklung in Bad Muskau Das Ergebnis übertrifft die Erwartungen des Initiators. Jetzt sind der Bürgermeister und die Pückler-Stiftung gefragt.

Bad Muskau, Marktplatz bei Nacht © André Schulze

Bad Muskau. Die Unterschriftenaktion für die Kurort-Entwicklung in Bad Muskau ist nach zwei Wochen beendet. Insgesamt haben auf den ausgelegten Listen 806 Bad Muskauer, Anwohner aus dem Umland und Gäste unterschrieben.

In der nächsten Woche soll nun noch eine detaillierte Prüfung der Listen auf Dopplungen erfolgen, kündigt der SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Thomas Baum als Initiator an. Danach werden die Unterlagen der Aktion und die Unterschriften als Kopie an den Bürgermeister der Stadt Bad Muskau, Andreas Bänder, die Stiftung Fürst Pückler Park und an die Sächsische Staatsregierung übergeben. „Ich freue mich sehr, dass mit unserer Initiative so viele Unterschriften von Bürgern aus Bad Muskau und Umgebung sowie von Touristen zusammengekommen sind. Das ist ein großartiges Ergebnis, mit dem wir in dieser Größenordnung nicht gerechnet haben“, resümierte Baum. „Es bestätigt unsere Auffassung, dass die Bad Muskauer, ihre Nachbarn und die Gäste unserer Stadt die Kurort-Entwicklung jetzt wollen und mit ihrer Unterschrift den Bürgermeister von Bad Muskau sowie den Stiftungsrat zum Handeln aufgefordert haben.“ (SZ)

