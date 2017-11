800 000 Liter Öl und noch ein Probelm Luftbilder zeigen einen schwarzen Fleck in der leeren Landschaft. Das Ölleck in South Dakota kommt für den Pipeline-Betreiber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Eine Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt die Stelle, wo das Öl nahe Amherst ausgetreten ist. © dpa

Fachleute versuchen nach dem Ölleck an der umstrittenen Keystone-Pipeline in den USA die Schäden zu beheben. Die Betreiberfirma TransCanada hat nach eigenen Angaben 75 Arbeiter in dem grasbewachsenen ländlichen Gebiet im US-Staat South Dakota im Einsatz, wo am Donnerstag fast 800 000 Liter Öl ausgetreten waren. Die Ursache wird weiter untersucht, TransCanada sprach zunächst nur vage von einem „Ausrüstungsversagen“.

Hinweise, dass Trinkwasser verseucht wurde, gab es bis zum Wochenende keine. Der Vorfall geschah in einem spärlich bevölkerten Gebiet, in dem nur wenig Vieh gehalten wird. Doch hätte das Leck für die Betreiberfirma kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Sie bewirbt sich derzeit um eine Genehmigung für den Bau einer sogenannten Schwester-Pipeline, der Keystone XL. Es hängt nun von der Entscheidung einer Behörde im Bundesstaat Nebraska ab, ob das Projekt erlaubt wird. Diese Entscheidung wird am Montag erwartet.

Die Keystone-Pipeline ist Teil eines etwa 43 00 Kilometer langen Systems, durch das aus Teersand gewonnenes Öl aus der kanadischen Provinz Alberta nach Oklahoma und Illinois in den USA transportiert wird. Die 1 900 Kilometer lange Keystone XL soll zwei Punkte auf der bisherigen Keystone-Route verbinden und damit das System ergänzen. Ein weiterer südlicher XL-Abschnitt von Oklahoma bis zur texanischen Küste am Golf von Mexiko ist bereits in Betrieb.

Das Pipeline-Projekt ist stark umstritten, unter anderem, weil es zum Teil durch ein Wasserreservoir-Gebiet führen würde. So hatte der seinerzeitige US-Präsident Barack Obama den Bau wegen Umweltbedenken untersagt. Sein Nachfolger Donald Trump hob diese Entscheidung auf. Das Unglück in South Dakota hat die Debatte um die Keystone XL neu entfacht.

Um das Leck bei Amherst zu reparieren, muss der betroffene Teil der Röhre ausgegraben werden. Die Arbeiten könnten Wochen dauern. TransCanada hatte am Donnerstagmorgen den Pipeline-Betrieb zwischen Kanada und Oklahoma sowie Illinois gestoppt, um den Ölaustritt unter Kontrolle zu bringen. Der südliche Teil bis zum Golf von Mexiko ist nicht betroffen. (dpa)

