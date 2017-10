800 000 Euro Diebesbeute Ein 33-jähriger Dresdner soll jahrelang mit Einbrüchen sein Leben finanziert haben. Dann machte er einen fatalen Fehler.

Die Polizei zeigte im März das sichergestellte Diebesgut, darunter die Waffensammlung. © Matthias Rietschel

Christian L. sitzt seit dem 9. Januar in Untersuchungshaft. An jenem Tag hatte die Polizei ihn mit knapp 30 Gramm Crystal erwischt – das Zeug soll L. unmittelbar zuvor in der Dresdner Eisenbahnstraße gekauft haben, um damit Handel zu treiben.

Interessanter jedoch ist, dass der Polizei dort offenbar ein Verdächtiger in die Fänge gekommen war, der seit Jahren im großen Stil Einbrüche begangen haben soll. Auch den Audi Q5, in dem die Drogen lagen, soll L. Mitte Dezember 2016 aus einer Dresdner Firma erbeutet haben. Zwar entdeckten die Beamten in seiner Wohnung allerlei, was auf eine Einbruchserie hindeutete. Spektakulär wurde der Fall jedoch erst Mitte Februar – als die Polizei in der Meschwitzer Straße ein Diebeslager sicherstellte, das L. über Jahre emsig gefüllt haben soll.

Der 33-Jährige muss sich seit Freitag vor allem wegen schweren Einbruchdiebstahls und Hehlerei vor dem Landgericht Dresden verantworten. Angeklagt wurden 65 Taten zwischen Sommer 2011 und Januar 2017. Schon der Beutewert von 800 000 Euro ist unglaublich: Blattgold für 30 000 Euro, Computer, Schmuck, zahlreiche Schreckschuss- und Anscheinswaffen, darunter eine vergoldete Kalaschnikow und ein scharfer Revolver, Werkzeuge, Tresore, Möbel, Autos, Motorräder und dergleichen mehr. Zwei Tage brauchte die Polizei zu Abtransport der heißen Ware. Mit dem Blattgold soll sich L. seinen Kaminofen, eine Tür und einen Heizpilz vergoldet haben.

L.s Partnerin (28) wird verdächtigt, die Ware verkauft zu haben. Gegen sie und weitere Komplizen wird gesondert ermittelt. Verteidigerin Ines Kilian sagte, ihr Mandant habe nicht mit Drogen handeln wollen. Im Prozess gegen L. hat das Gericht zunächst zwölf Sitzungstage bis Mitte Dezember geplant. Denkbar sei jedoch auch ein Deal, sagte Ines Kilian.

