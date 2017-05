80 000 Euro für geplatztes Asylheim-Projekt Die WGR hatte bereits in das Gebäude an der Rittergutstraße investiert. Diese Kosten übernimmt nun wohl der Kreis.

Es ist ein Projekt, das die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) zwei Jahre lang beschäftigte: der Umbau des Gebäudes auf der Rittergutstraße in eine Flüchtlingsunterkunft. Ende April dieses Jahres musste sich das stadteigene Wohnungsunternehmen von diesem Plan verabschieden. Jedoch nicht, ohne dass bereits Geld ausgegeben wurde. Planungskosten in Höhe von insgesamt 80 200 Euro übernimmt nun voraussichtlich der Landkreis Meißen, der für die Unterbringung von Asylsuchenden zuständig ist. Nach Einschätzungen des Landratsamtes hat die WGR einen Anspruch auf das Geld, da das Unternehmen im Vertrauen auf das Zustandekommen des Vertrags gehandelt habe. Der Verwaltungsausschuss wird sich in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 1. Juni, damit beschäftigen.

140 Flüchtlinge sollten dort in 60 Zimmern unterkommen. Dies hätte laut Planung der WGR mehr als zwei Millionen Euro gekostet. Noch vor einem Jahr hatte der Verwaltungsausschuss mehrheitlich entschieden, das Gebäude auf der Rittergutstraße als Unterkunft anmieten zu wollen. Basis war eine Prognose des Freistaates, die sich in der zweiten Jahreshälfte 2016 jedoch nicht bewahrheitete.

Ursprünglich sollte das Gebäude ab Januar 2018 beziehbar sein. Doch wegen der rückläufigen Zuwanderung wurden bereits mehrere Unterkünfte geschlossen. Daher erteilte das Landratsamt der WGR letztlich auch eine Absage für den geplanten Vertrag. Noch Anfang des Jahres hatte der Riesaer Stadtrat einer millionenschweren Kreditaufnahme zugestimmt, damit das Unternehmen seine Pläne umsetzen kann.

