80 000 Besucher auf Pfefferkuchenmarkt

Die acht Pfefferküchlereien und die Lebkuchenfabrik in Pulsnitz sind sehr zufrieden mit der Resonanz des Pfefferkuchenmarktes am vergangenen Wochenende. Etwa 80 000 Besucher wurden geschätzt – wie immer angezogen vom irren Duft von Zimt und Mandeln und anderen traditionellen Gewürzen. An zahlreichen Ständen wurde Beliebtes und Bekanntes, aber auch Außergewöhnliches angeboten, zum Beispiel Pfefferkuchen-Bratwurst oder Pfefferkuchen-Glühwein. Peter Kotsch, Obermeister der Pulsnitzer Pfefferküchler Innung, war sehr zufrieden mit dem Wochenende. „Natürlich hat das Wetter uns diesmal in die Karten gespielt.“ Anders als in manchen Vorjahren gab es viel Sonne. Pfefferkuchen werden seit 1558 traditionell in Pulsnitz hergestellt. Sie werden ganzjährig verkauft, aber natürlich vor allem in der Vorweihnachtszeit, die auch in den Küchlereien begonnen hat. (SZ)

