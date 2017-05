8000 Euro für Krebsforschung erlaufen Dem Aufruf waren mehr als 650 Teilnehmer gefolgt.

Foto: Dietmar Thomas

Rund 8 000 Euro sind beim diesjährigen Spendenlauf „Running for help“ im Stadion in Massanei zusammengekommen. „Das ist deutlich mehr Geld als im vorigen Jahr. Da waren es um die 5 000 Euro“, sagt Iris Raasch, Sportlerin in der Waldheimer Oberschule. In diesem Jahr hatte die Einrichtung zur zwölften Auflage eingeladen. Dem Aufruf waren mehr als 650 Teilnehmer gefolgt. Sie gingen als Solisten oder in einem der 92 Teams an den Start. Das Geld kommt der Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung zugute. Viele Kinder haben etwas von ihrem Taschengeld gespendet. Die Summe wurde vor allem durch eine Vielzahl von Kleinspenden erreicht. (DA/sol)Foto: Dietmar Thomas

