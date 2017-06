8 000 Besucher auf der Waldbühne Endspurt bei „Der Schatz im Silbersee“. Es gibt nur noch wenige Restkarten.

Auf der Waldbühne in Bischofswerda wird „Der Schatz im Silbersee“ gezeigt. © Wolfgang Schmidt

Die Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ erwartet an diesem Donnerstag den 8 000. Besucher der laufenden Saison auf der Waldbühne am Schmöllner Weg. Damit ist auch die Jubiläumssaison überaus erfolgreich. Wenn das Wetter bis zum Sonntag schön bleibt, und danach sieht es aus, werden 20 von 22 Vorstellungen ausverkauft sein, sagte Spielleiter Uwe Hänchen. Für die verbleibenden Vorstellungen am Freitag, Sonnabend und Sonntag gibt es nur noch einige Restkarten.

Die Spielgemeinschaft besteht 25 Jahre. Sie zeigt in dieser Saison das Stück „Der Schatz im Silbersee“. Es lohnt sich, im Bürger- und Tourismusservice des Rathauses nach Restkarten zu fragen oder im Internet zu buchen. Darüber hinaus finden am Sonnabend und Sonntag noch einmal auf der Waldbühne die Falknershows statt, Beginn jeweils 13 Uhr. Tickets dafür gibt es an der Tageskasse. (szo)

www.karl-may-spiele-bischofswerda.de

