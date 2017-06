800-Meter-Lauf mit Baby im Bauch

Mit kugelrundem Bauch durch die Hitze von Sacramento: 800-m-Läuferin Alysia Montano hat bei den Trials der US-Leichtathleten am Donnerstag einen aufsehenerregenden Auftritt hingelegt. Die 31 Jahre alte Olympiafünfte von 2012 trat zu den WM-Ausscheidungsrennen an, obwohl sie im fünften Monat schwanger ist.

Bei Temperaturen von 43 Grad Celsius landete Montano schließlich in einer Zeit von 2:21,40 Minuten abgeschlagen auf dem letzten Platz.

„Ich fühle mich großartig“, sagte Montano stolz: „Ich habe richtig viel Wasser und Elektrolyte zu mir genommen. Es gibt Frauen, die leben in noch deutlich heißeren Teilen der Welt und können darauf nicht zurückgreifen.“

Für die Amerikanerin war es nicht der erste Lauf in „anderen Umständen“. 2014 trat Montano ebenfalls schwanger bei den Trials an - damals war sie bereits im achten Monat. Auf Youtube gibt es davon ein Video.

„Ich habe von vielen Leuten gehört, die ich inspiriert habe“, sagte Montano, die wegen anhängender Verfahren noch auf Olympia-Bronze von London hofft: „Ich repräsentiere Frauen, ich repräsentiere schwarze Frauen, ich repräsentiere schwangere Frauen. Das ist fantastisch."



Anerkennung finden Montanos Leistungen auch auf den höheren Ebenen des US-Sports. Auf dem Twitter-Kanal des Olympiateams heißt es in einem Tweet von Donnerstagabend: "Sie könnte buchstäblich Wonder Woman sein." (sid/fsc)

Tweet des US-Olympia-Kanals

She does it again! @AlysiaMontano may quite literally be Wonder Woman! ????#SCS2017



?? https://t.co/fYm0tyt7dk pic.twitter.com/Cr0FbKOSzn