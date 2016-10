800 Meter Lärmschutz für Coswig

Coswig. Das Wohngebiet Dresdner Straße bekommt ein neues Stück Lärmschutzwand. Wie die Deutsche Bahn auf SZ-Nachfrage mitteilte, soll die Schallschutzwand etwa 800 Meter lang sein und parallel zur Lößnitzstraße errichtet werden. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Strecke Leipzig – Dresden. Mit den Baumaßnahmen soll laut DB 2018 begonnen werden, die Fertigstellung ist 2020 geplant.

Zum Lärmschutz am Coswiger Fachkrankenhaus gibt es keine Neuigkeiten. „Uns wurde von der Politik versichert, dass man sich kümmern wird“, so Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos). Immerhin werden in der Lungenklinik jährlich 7 000 Patienten behandelt. Seit Jahren werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, ohne dass sich die Situation vor Ort verbessert hat. Weil die Eingriffe durch den Ausbau der Strecke aber so groß sind, ist die Bahn gezwungen, entlang der Lößnitzstraße eine Schutzwand zu bauen. Lärmschutzmaßnahmen sind für Neubaustrecken vorgeschrieben. (SZ/pz)

