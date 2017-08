800 Familien ohne Strom In Langenhennersdorf und Rosenthal-Bielatal sorgte ein Fehler in der Stromleitung zwei Stunden für Chaos.

Die Stromzähler standen in Teilen von Langenhennersdorf und Rosenthal-Bielatal am Nachmittag still. © dpa

Für etwa zwei Stunden blieb am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, der Strom in Teilen von Langenhennersdorf und Rosenthal-Bielatal weg. Betroffen waren etwa 800 Kunden der Enso Netz GmbH, teilte deren Sprecherin Claudia Kuba am Abend auf Anfrage mit. Grund für den Stromausfall sei ein Kabelfehler in einer 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung zwischen einem Wasserhäuschen in Rosenthal und der Talstraße in Bielatal gewesen. Durch Umschaltungen im Energienetz konnten die meisten Kunden ab etwa 17 Uhr wieder mit Strom versorgt werden und dadurch die Störung erst einmal behoben werden, so Kuba. Im Laufe des Donnerstags wollen Techniker den Schaden repariert und den normalen Stromfluss wieder hergestellt haben.

Da weder Radios und Fernseher noch das Internet funktionierten, sorgte der Einsatz der Feuerwehr zeitweise für Unruhe in den Orten. Die Kameraden hatten jedoch keinen Brand zu löschen. Sie versorgten das Seniorenzentrum Bielatal während der Havariezeit mit Notstrom. (df)

