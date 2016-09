80 Wiederbelebungen auf dem Markt Malteser Krankenhaus und DRK bildeten jetzt Lebensretter aus.

Die Aktion wird auch vom Malteser Krankenhaus Kamenz initiiert. © Matthias Schumann

Anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ initiierten das Malteser Krankenhaus und das DRK gemeinsam mit der Stadt Kamenz jetzt eine Aktion unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ auf dem Markt. „Ein Großteil der Herzstillstände findet im persönlichen Umfeld statt. Wir gaben die Möglichkeit, Reanimationsfertigkeiten aufzufrischen und so zu Lebensrettern zu werden“, so Dr. Tilo Driesnack, Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Oberarzt am Malteser Krankenhaus. Gemeinsam mit André Winkler vom DRK und Rettungsassistenten zeigte er Passanten, worauf sie beim Reanimieren achten sollten. Rund 80 Menschen beteiligten sich an der Aktion. So Oberbürgermeister Roland Dantz. „Es ist gut, dieses Wissen in den Hinterkopf zu bekommen“, sagt er. „Ich habe es selber erlebt, dass jemand plötzlich vom Stuhl fiel. Im ersten Moment ist man in solchen Situationen ratlos, wenn kein Arzt dabei ist. Deshalb freuen wir uns, dass Malteser und DRK Menschen Mut machen, im Notfall beherzt zu reagieren“, lobte er die Aktion. (szo)

zur Startseite