80-jähriger SZ-Zusteller ertappt Einbrecher Die Polizei hat einen Kriminellen gestellt. Den entscheidenden Tipp gab den Beamten am Dienstag ein rüstiger Rentner.

Der 80-jährige Martin Zschunke hat am Dienstagmorgen beim Zeitungsaustragen einen Einbrecher ertappt. © kairospress

Martin Zschunke ist hochbetagt. Seit 24 Jahren trägt der 80-Jährige in Klotzsche die Sächsische Zeitung aus, das Vierteljahrhundert will er noch vollmachen. „Das ist mein Fitnessprogramm“, erklärt er seinen Einsatz. Was ihm am Dienstagmorgen passiert ist, hat er in der langen Zeit aber noch nie erlebt. Es war 4 Uhr, der rüstige Rentner hatte sich gerade auf den Weg gemacht. „Ich trage 250 Zeitungen aus und gehe dort jeden Tag vorbei“, beschreibt er seine Arbeitsstrecke, die über den Putbuser Weg, den Sagarder Weg und die Selliner Straße führt. Er wollte gerade vom Dörnichtweg in den Putbuser Weg laufen, als er ein ungewöhnliches Geräusch hörte. „Das war so ein Krrk“, beschreibt der 80-Jährige, was zu hören war. „Ein Geräusch, das dort sonst nicht ist. Man hörte ein Knacken und dann ein Poltern“, so der SZ-Austräger. „Das klingt, als ob jemand eine Tür aufbricht, habe ich mir gedacht.“ Die ungewöhnlichen Geräusche kamen aus einer kleinen Grünanlage mit mehreren Gartenlauben. „Ich dachte, dort drinne ist doch um diese Zeit niemand.“

Martin Zschunke fackelte nicht lange, griff nach seinem Handy und wählte die 110. Die Polizei kam schnell und in großer Besetzung. „Die Beamten waren nach etwa fünf Minuten da“, so der Zeitungsausträger, der inzwischen weitergegangen war. „Sie kamen mit zwei Autos, auch ein Transporter war dabei.“ Zschunke hat noch mal umgedreht, weil die Polizisten auf der falschen Straßenseite suchten. Er schickte sie in die Minigartensparte, sah sie rennen und hörte sie rufen: „Halt, stehen bleiben!“ Mehr hat der 80-Jährige nicht mitbekommen, schließlich musste er weiter seine Zeitungen austragen und wollte wie jeden Tag gegen 6 Uhr zurück sein, um sich noch einmal schlafen zu legen.

Die Polizei berichtete später, dass ein 38-jähriger Tscheche in vier Lauben eingebrochen war. Das erfuhr Martin Zschunke am Dienstagabend beim Gespräch mit der SZ. „Nein, sowas habe ich noch nie erlebt“, erinnerte er sich an seine vielen Jahre als Zeitungsausträger. „Aber einen Waschbären und Füchse habe ich gesehen.“

zur Startseite