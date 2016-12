80-Jähriger sucht sein Auto

Morscher Baum stürzt auf Mann Ludwigsdorf. Aufgrund eines Arbeitsunfalls am Neißeufer ist am Montagmittag bei Ludwigsdorf ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. Einem 35-jährigen Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes war auf der Neißetalstraße in Ludwigsdorf ein umkippender, morscher Baum auf den Kopf gefallen. Der Helm des Mannes verhinderte noch Schlimmeres. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in eine Fachklinik.

VW fährt Fußgängerin an Ludwigsdorf. Ein Kleintransporter hat am Dienstagmorgen auf der Rothenburger Landstraße in Ludwigsdorf eine 58-jährige Frau angefahren. Sie ging auf der unbeleuchteten Straße am Fahrbahnrand, an dem kein Fußweg neben der Straße existiert. Der 54-jährige Fahrer eines VW-Transporters erkannte die Person im Scheinwerferlicht zu spät, der Bulli erfasste sie. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus, ihr Zustand ist ungewiss. Vor Ort war die Identität der Frau lange unbekannt. Erst am Vormittag stellte sich heraus, dass es sich um diese 58-Jährige handelte. Sie verließ offenbar in der Nacht unbemerkt ihre Pflegeeinrichtung in Rothenburg. Wie die Frau zu der rund 20 Kilometer entfernten Unfallstelle gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt. Ein Gutachter untersuchte den Ort der Kollision. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet, die Frau auf dem Weg zwischen Rothenburg und Ludwigsdorf zuvor gesehen oder sie sogar ein Stück mitgenommen hat, soll sich beim Autobahnpolizeirevier Bautzen unter 035913670 melden.

Auf Weihnachtsmarkt gezündelt Bernstadt. Die Feuerwehr ist am Montagabend in Bernstadt zu den Verkaufsständen des Weihnachtsmarktes geeilt, weil ein Jugendlicher an der Kirchgasse an einem Stand und einer Miet-Toilette zündelte. Die Kameraden und ein Zeuge löschten die Flammen schnell, der Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Weitere Zeugenhinweise führten die Polizei zu einem alkoholisierten 17-Jährigen. Ein Test ergab bei dem jungen Mann einen Wert von umgerechnet 0,72 Promille. Ob er für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ermittelt nun der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland. Eine Streife übergab den jungen Tatverdächtigen aus Bernstadt nach einer Vernehmung den Eltern.

Zwei VW auf Kollisionskurs Löbau. In Löbau sind am Montagmorgen zwei VW Golf zusammengestoßen. Eine 37-Jährige fuhr auf der August-Bebel-Straße vom Fahrbahnrand an und kollidierte dabei mit dem Wagen einer drei Jahre jüngeren Frau. Verletzt hat sich niemand, an den Volkswagen entstand Schaden von insgesamt rund 7000 Euro.

Senior stirbt nach Unfall Horka. Ein 76-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag in einem Görlitzer Krankenhaus verstorben. Der Senior hatte sich am späten Nachmittag des 2. Dezember in Horka bei einem Unfall schwer verletzt. Ein VW-Transporter erfasste den Radfahrer auf der Rothenburger Straße. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

Unbekannte stehlen Transporter Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Weißwasser einen weißen VW T5 Caravelle gestohlen. Das Firmenfahrzeug einer Baufirma stand an der Wolfgangstraße. Es war auf die Kennzeichen GR-BX 10 zugelassen. Den Zeitwert des sieben Jahre alten Bullis samt des Werkzeugs, das sich an Bord befand, bezifferte der Eigentümer in Summe auf rund 11500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Volkswagen wird gefahndet.