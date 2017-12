80. Geburtstag einer Lauflegende Der Oberlichtenauer Senior Hans Höfgen feiert zwischen Weihnachten und Neujahr den nächsten runden Geburtstag.

Seniorenläufer Hans Höfgen sitzt mit einigen seiner Erinnerungen im heimischen Oberlichtenau am Stubentisch. Er feiert am 27. Dezember seinen 80. Geburtstag und ist immer noch fit.

Auch beim 35. Oberlichtenauer Sommerlauf Anfang Juli 2014 ließ es sich Lokalmatador Hans Höfgen nicht nehmen, über 4,0 km an den Start zu gehen. Er wurde damals Dritter in der Altersklasse M 75.

Leichtathletik. Es begann alles in den 1970er Jahren mit einigen Wald- und Crossläufen am heimatlichen Keulenberg. Hans Höfgen, damals der neu gewählte Abteilungsleiter der Oberlichtenauer Leichtathleten, fand nach einem Gastspiel beim Handball – als Ausgleich zur Arbeit – zum Laufen und begeisterte junge Sportfreunde in seiner Gemeinde, sich sportlich zu betätigen. Schnell wurde klar, dass das gemeinsame Training nicht ausreicht. Wettkämpfe sollten organisiert werden, um sich mit anderen Laufenthusiasten zu messen. Die „Lauf-dich-gesund-Bewegung“ und Hans Höfgens Erfahrungen von seinen Wettkämpfen am Rennsteig bildeten den Rahmen dafür.

Premiere Anfang Juli 1980

Am 4. Juli 1980 war es so weit. Die Premiere des Oberlichtenauer Sommerlauf war organisiert worden und 80 Starter aus dem Kreisgebiet nahmen die anspruchsvolle Strecke um und bis an den Gipfel des damals noch gesperrten Keulenbergs unter ihre Füße. Bis Anfang der 1990er Jahre blieb Hans Höfgen der Cheforganisator der Sommerläufe. Die Teilnehmerzahlen stiegen kontinuierlich an und schon bald wurden in Oberlichtenau Punkte für die Bezirksrangliste, den Sachsencup und andere Wertungsläufe verteilt.

Wie kaum ein anderer versteht es Höfgen bis heute, die Freude am Laufsport zu vermitteln. Die aktive und erfolgreiche Oberlichtenauer Laufgruppe, deren Athleten auch weit über Sachsens Grenzen bekannt sind, zeugt davon. Die genaue Anzahl der Wettkämpfe, an denen Hans Höfgen bisher teilnahm, ist nicht bekannt. Fragt man ihn danach, kommt als Antwort nur: „Darüber führe ich keine Statistik.“ Aber es müssen Hunderte von Wettkämpfen gewesen sein, denn bis heute ist der Jubilar jedes Jahr bei den Wertungsläufen zum Sachsencup ganz aktiv unterwegs.

Und was waren rückblickend seine größten sportlichen Erfolge? „Da sind natürlich zuerst die großartigen Ergebnisse von den Rennsteigläufen zu nennen“, erinnert sich der Oberlichtenauer. So belegte er beispielsweise 1984 den zweiten Platz über 70 km in seiner Altersklasse, und zwar in 5:25 Stunden – eine Zeit, an der sich heute viele ambitionierte Läufer vergeblich versuchen. Beim 100-km-Lauf in Grünheide kam er 1983 unter die zehn Besten. Auch seine 20-km-Zeit von 1:14 Stunden beim Dresdner Friedenslauf 1987 (2. AK-Platz) oder die Bestzeit von 46:03 Minuten über 12,0 km beim ersten Oberlichtenauer Silvesterlauf 1978 sind tolle Ergebnisse.

So verwundert es auch nicht, dass Hans Höfgen in den letzten Jahren bei der Auswertung der Sachsencup-Gesamtwertung immer auf dem Siegerpodest stehen konnte. Das alles funktionierte und geht bis heute natürlich nur mit der Unterstützung seiner Ehefrau. Und auch die drei wöchentlichen Trainingseinheiten mit insgesamt rund 50 km sind fest im Wochenplan integriert. „Manchmal fällt es auch etwas schwerer“, gibt Höfgen zu. „Aber nach dem Training fühle ich mich gut und fit.“

Noch heute starke Leistungen

Was der Seniorenläufer, der bis zur Rente die Oberlichtenauer Fleischerei betrieben hat, auch heute noch drauf hat, zeigt ein Blick in die letzten Ergebnislisten der Oberlichtenauer Läufe. Beim Sommerlauf 2016 kam er nach 5,0 Kilometern mit einer Zeit von 33:00 Minuten ins Ziel und wurde Dritter in der M 75. Beim letztjährigen Silvesterlauf schreckte Höfgen auch die 7,8-Kilometer-Strecke nicht. Wieder wurde er Dritter, diesmal in 53:03 Minuten. „Ja, auch in meinem Alter gibt es noch starke Konkurrenten“, sagt der SG-Läufer. Seine härtesten Gegner sind meist Armin Zosel vom TSV 1862 Radeburg und Siegfried Willweber vom OSC Löbau, der schon 2016 seinen 80. Geburtstag feiern konnte und immer noch sportlich unterwegs ist.

