80 Aussteller zur Gewerbemesse In der Neustadthalle präsentieren sich am 3. März Handwerker, Vereine, Gewerbetreibende und Unternehmen. Es ist die 2. Auflage der Messe.

Optiker Mathias Lange führte im vergangenen Jahr bei der Gewerbemesse die Augeninnendruckmessung vor. © Archivfoto: Steffen Unger

Neustadt. Der Verein Gemeinsam für Neustadt hat in den vergangenen Monaten Aussteller für die 2. Gewerbemesse akquiriert. Diese findet am Sonnabend, dem 3. März, in der Neustadthalle statt. 80 Handwerker, Vereine, Gewerbetreibende und Unternehmen aus allen Bereichen sind wieder zusammengekommen, die sich an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr präsentieren werden. Ihre Stände sind in themenbezogene Bereiche aufgeteilt. Für die Besucher ist der Eintritt zur Gewerbemesse kostenlos. „Ziel ist es, die Stadt voranzubringen und daran zu arbeiten, dass Neustadt so attraktiv für Gäste und Bewohner bleibt“, heißt es in der Ankündigung für die Gewerbemesse. Nicht nur Fachpublikum soll in die Neustadthalle gezogen werden. Auch Einwohner sollen einen Blick auf das regionale Angebot werfen. Deshalb wird für Kinder eine Spiel- und Bastelstraße aufgebaut. Die Verpflegung übernimmt das Team vom Restaurant Schützenhaus.

Die erste Ausgabe der Gewerbemesse im Jahr 2017 war ein überraschender Erfolg. Rund 1 000 Gäste waren zu der Veranstaltung gekommen, mehr, als der Verein erwartet hätte. Deshalb wurde auch kurz nach der Messe der Wunsch nach einer Wiederholung laut. (SZ/nr)

