790 Menschen für 790 Luftballons

In Bischofswerda ist eine große Luftballon-Aktion geplant. © dpa

Bischofswerdaer wollen am 29. April 790 bunte Luftballons in den Himmel steigen lassen. Die Ballons werden mit Helium gefüllt in der Hoffnung, dass sie weit fliegen und Grüße aus der Stadt in die Region und vielleicht sogar über Grenzen tragen. Gleichzeitig soll für einen Besuch im Schiebock geworben werden. Gegen um zwölf mittags sollen die Ballons am Altmarkt losgeschickt werden. Dafür werden vielen Menschen aus Bischofswerda und der Umgebung, Kinder und Erwachsene erwartet. „Im Idealfall kommen mindestens 790, sodass jeder einen Ballon aufsteigen lassen kann“, sagt der Bischofswerdaer Robert Geburek vom Organisationsteam.

Die Aktion ist eine Idee der Stadtratsfraktion Bürger für Bischofswerda zum 970-jährigen Stadtjubiläum. Sie wird aus dem jetzt erstmals ausgeschütteten Verfügungsfond der Stadt unterstützt. (SZ/ass)

zur Startseite