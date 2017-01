78-Jähriger tot gefunden An einem Feld in Kleinmockritz wird eine leblose Person entdeckt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

© picture alliance / dpa

Eine Frau hat im Döbelner Ortsteil Kleinmockritz eine schlimme Entdeckung gemacht. Am Sonnabendmittag, gegen 13.30 Uhr bemerkte sie an einem Feld an der Straße Kleinmockritz eine leblose Person. Sie wählte den Notruf. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 78-Jährigen feststellen. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Anzeichen für eine Straftat liegen laut Polizei aber nicht vor. (SZ)

