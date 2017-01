78-Jähriger fährt gegen Stein

Einbrecher geschnappt Pirna. Pirnaer Polizisten konnten am frühen Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher (18) vorläufig festnehmen. Ein zunächst Unbekannter hatte an der Breiten Straße am Neujahrsmorgen gegen 4.30 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und war in ein Büro eingestiegen. Aus diesem stahl der Einbrecher diverse elektronische Geräte. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 18-Jährigen in unmittelbarer Nähe ausfindig machen. Er hatte einen Teil des Diebesguts bereits zum Transport bereitgestellt. Der entstandene Schaden ist noch nicht abschließend bezifferbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann beraubt Freital. Am Sonntagabend ist ein Mann (46) auf der Dresdner Straße bei einem Raub leicht verletzt worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Der 46-Jährige war gegen 18.30 Uhr zu Fuß auf der Dresdner Straße unterwegs, als er in Höhe Sörgelstraße von drei Unbekannten angesprochen wurde. Anschließend schlug das Trio unvermittelt auf den Mann ein, hielt ihn fest und durchsuchte seine Kleidung. Aus dieser nahmen sie die Geldbörse und das Handy an sich und flüchteten. Der Beraubte erlitt leichte Verletzungen. Bei den Tätern soll es sich um Männer im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 30 gehandelt haben. Sie hatten kurze dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schulgebäude beschädigt Sebnitz. In der Silvesternacht beschädigten Unbekannte die Glasscheiben zweier Türen am Sebnitzer Gymnasium an der Weberstraße. Des Weiteren zerstörten die Täter die Klingelanlage des Gebäudes. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu der Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Sebnitz oder die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 4832233 entgegen.

30-Jähriger zeigt Hitlergruß Pirna. Einsatzkräfte wurden in der Silvesternacht zu einem Lokal an der Lohmener Straße in Copitz gerufen. Vier Gäste wurden in der Folge der Gaststätte verwiesen. Einer der Männer, ein 30-jähriger Pirnaer, hob daraufhin gegenüber den Beamten den Arm und skandierte den Hitlergruß. Er muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Zwei Verletzte bei Unfall Glashütte. Ein 78-Jähriger war am Freitagnachmittag mit seinem Kia auf der Cunnersdorfer Straße zwischen Cunnersdorf und Schlottwitz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in Höhe der alten Mülldeponie mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein. Der Mann sowie seine Beifahrerin (82) erlitten leichte Verletzungen. Am Kia entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.