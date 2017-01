770 Millionen für Dresdens Wissenschaft Mit dem Haushalt unterstützt das Land nicht nur die Arbeit der Forscher. Baulich soll sich viel tun, vor allem im Süden.

Der Dresdner Süden und die Südvorstadt sind geprägt von Wissenschaft und Forschung. Die TU Dresden und die Hochschule für Technik und Wirtschaft haben hier ihren Hauptsitz. Eine Vielzahl der 45 000 Studenten ist deshalb regelmäßig im Stadtteil, viele wohnen sogar hier.

Damit die Wissenschaftler auch weiter gut arbeiten können, investiert das Land nun kräftig. 770 Millionen Euro sind im Haushalt für die Jahre 2017 und 2018 eingeplant. Allein knapp 500 Millionen Euro davon sind für die TU Dresden vorgesehen. Damit Bauten auf dem Campus saniert und modernisiert werden können, sind allein 66 Millionen Euro vorgesehen. So rücken die Arbeiter im Toepler-Bau, dem Georg-Schumann-Bau und im von-Gerber-Bau an. Für die Sanierung der Alten Mensa an der Bergstraße stehen über 17 Millionen Euro zur Verfügung. Das denkmalgeschützte Gebäude wartet seit Jahren auf die Sanierung.

Zum Gespräch über Wissenschaft im Dresdner Süden lädt die CDU-Landtagsabgeordnete Aline Fiedler am Dienstag, 16 Uhr, in ihr Bürgerbüro, Chemnitzer Straße 115, ein. (SZ/acs)

